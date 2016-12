Desconvoquen la vaga d'escombriaires de Figueres després de 12 hores de reunió i 4 dies d'aturades

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) i l' Ajuntament de Figueres han tancat un acord per acabar amb la vaga d'escombriaires que des de fa quatre dies afecta la ciutat i que ha deixat carrers plens de brossa. L'acord es va tancar dissabte passades les onze de la nit després de gairebé dotze hores de reunió. Per al representant sindical de CCOO, Pau Gálvez, l'acord és bo perquè "acaba amb l'escala salarial" que tenia en compte la primera proposta de l'ajuntament.

Per la seva banda, l'alcaldessa, Marta Felip, es mostra satisfeta amb l'acord i diu que "tenien clar que no s'aixecarien de la taula de negociació sense un acord". Després de la signatura, els escombriaires han tornat a la feina, i l'Ajuntament ha augmentat el servei per retornar la normalitat als carrers de la ciutat.