Detenen un narcotraficant a la Jonquera després de llançar 250 grams d'heroïna per la finestra del cotxe

La policia estatal ha detingut un narcotraficant a la Jonquera (Alt Empordà) que va llançar 250 grams d'heroïna per la finestreta del cotxe. Agents que feien controls contra la delinqüència organitzada itinerant a la carretera N-II el dia 20 de desembre, van veure com el conductor d'un vehicle que circulava en direcció nord llançava una bossa de plàstic a través de la finestra del copilot.

Després d'analitzar la substància que hi havia dins la bossa, va resultar ser heroïna, amb un pes total de 250 grams. Per això, van detenir el conductor com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública. El conductor, que té 31 anys, és d'origen marroquí i està domiciliat a la Jonquera. Va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i va quedar en llibertat provisional a l'espera de judici.