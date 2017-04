Dijous Sant és Sant Jordi a El Cucut

Sant Jordi arriba amb anticipació, sempre per Setmana Santa, sempre en Dijous Sant, a la Llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. És així des de l’any 2010, quan aquesta llibreria va decidir instaurar, el dia de Dijous Sant, un berenar literari que ja s’ha convertit en tradició ineludible per a escriptors, editors, dibuixants i lectors. Aquest any, Dijous Sant és dijous de la setmana vinent, 13 abril, i a la llibreria El Cucut la gerent, Teresa Calabús, i el seu equip treballen contra rellotge perquè la setena edició del berenar literari torni a ser un èxit i es consolidi com la cita anual per excel·lència de les lletres a l’Empordà.

Aquesta nova edició del berenar literari coincideix amb el 30è aniversari d’una llibreria per a la qual aquesta iniciativa prèvia a Sant Jordi no és flor d’un dia, ja que es distingeix per la incansable feina dinamitzadora que fa al llarg de tot l’any per fomentar la lectura, amb presentacions de llibres i tota mena d’activitats, una labor que aquest any li ha estat reconeguda amb el Segell de Qualitat de Llibreries que atorga el ministeri de Cultura.

Trobada entre autors i lectors

Calabús assenyala que la funció del seu establiment no és només dispensar llibres, sinó que vol ser una casa del llibre acollidora, on s’aconsella els lectors i on es mima els autors convidant-los a presentar les seves novetats o a participar en converses, de manera que es propicia la trobada entre ells i amb els amants de la lectura. Aquest objectiu, el de buscar la complicitat i el contacte directe entre els que escriuen i els que llegeixen, és el que busca el berenar literari que se celebra Dijous Sant, que no es conforma a ser un simple preludi de la festa de Sant Jordi.

Una setantena d’autors (escriptors i dibuixants) hi assistiran aquest any, entre els quals Xavier Bosch, Jenn Díaz, Rafael Nadal, Joan-Lluís Lluís, Rafael Vallbona, Vicenç Pagès, Mar Bosch, Martí Gironell, Elisenda Roca, Maria Mercè Cuartiella, Guillem Terribas, Miquel Martín i Marta Montañá.

En taules distribuïdes a l’interior de la llibreria, els lectors podran parlar de tu a tu amb els seus autors preferits i fer-se dedicar un llibre. En una sala adjacent s’habilitarà un espai per als autors. En aquesta edició s’han programat dues converses. Una és amb Roser Rosés, nascuda el 1926 i que en el seu llibre Trenes tallades (Cal·lígraf) relata els seus anys d’exili forçat, quan el 1938, amb 12 anys, va ser enviada pels seus pares a l’URSS per allunyar-la de la Guerra Civil. L’altre autor a qui es donarà la paraula en aquesta edició del berenar literari és el cantautor Joan Isaac, que aquest any s’ha estrenat com a autor de poesia amb el seu llibre Intimissimi (Llibres del Segle).

Carpes a l’exterior

Com en els últims anys, hi haurà unes carpes situades a l’exterior, espai que afavoreix la conversa mentre es degusten els brunyols elaborats pels responsables de la llibreria i altres productes de la gastronomia local, inclosos els vins de la DO Empordà. L’acte, al qual s’ha sumat Òmnium del Baix Empordà, l’inauguraran Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, i Josep M. Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí.