Dos concerts d'Els Amics de les Arts on els infants escolliran el repertori, entre les novetats del tercer Festivalot

Seran dos concerts al Teatre Municipal; un al matí i l'altre a la tarda. Quan els infants hi entrin, es trobaran amb un llistat de 25 cançons d' Els Amics de les Arts, l'ànima mater del Festivalot. Escolliran aquelles que més els agradin posant-hi gomets i, quan comenci l'espectacle, el grup en tocarà aquella dotzena que hagin tingut més vots. Aquest concert 'a la carta' és una de les novetats de la tercera edició del Festivalot, el festival de música familiar, que se celebrarà a Girona el darrer cap de setmana de maig.

S'han programat més de 30 actuacions i activitats, que portaran a la ciutat Dàmaris Gelabert, els Mainasons, Beth o el Quartet Mèlt. Els organitzadors, l' Ajuntament de Girona i la Diputació destaquen que el Festivalot ja està "plenament consolidat" i que permet "obrir els ulls dels més menuts a la música".

El tercer Festivalot tornarà a convertir Girona en la capital de les famílies el darrer cap de setmana de maig. Els dies 27 i 28, el festival oferirà més de 30 concerts i activitats pensades perquè tant els petits com els grans en puguin gaudir: formats reduïts, horari diürn i actuacions d'aproximadament una hora de durada.

Amb l'objectiu de fer de la ciutat un territori 100% musical i familiar, el Festivalot ha programat concerts repartits per set escenaris de la ciutat. Aquest 2016, als ja habituals (Teatre Municipal, la Mercè o plaça del Pallol, entre d'altres) s'hi incorpora també el cinema Truffaut, on diumenge s'hi oferiran diferents activitats i s'hi projectaran curts d'animació gratuïts.

Pop rock, jazz, clàssica, infantil, músiques del món, electrònica, concerts per a nadons... El Festivalot és eclèctic i a, l'hora d'escollir concert, els pares en tindran per triar i remenar. Dàmaris Gelabert, els manresans Gossos (amb una actuació pensada per a menuts), 'hits' musicals per a nadons, els Mainasons, Beth, Quartet Mèlt, El Pot Petit, Animal, Heavy per a Xics, El Petit de Ca l'Eril...

Les entrades per als concerts de pagament (tots, a 9,90 euros) ja es poden comprar a través del web. I com sempre, el Festivalot oferirà una quinzena d'actuacions gratuïtes al llarg del cap de setmana.

Els dos concerts 'a la carta' tindran lloc al Teatre Municipal el diumenge 28 de maig (un al matí i l'altre a la tarda). Just abans de començar a tocar, la banda sabrà quin és el repertori que han escollit els més menuts. D'aquesta manera, cada concert serà diferent. " Els nens són molt exigents amb la música, i sovint a tots aquells qui som pares ens passa que al cotxe demanen sempre la mateixa cançó; amb aquests concerts, volem oferir-los una experiència el màxim de plaent", ha explicat un dels integrants d'Els Amics de les Arts, Joan Enric Barceló.

El Festivalot repetirà l'acció de cada any d'editar un CD solidari amb un recull de cançons dels artistes programats. Tots els beneficis que es recullin es destinaran a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya – Casa dels Xuclis.

El tinent d'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha subratllat que el Festivalot representa "una aposta clara d'una ciutat que vol ser referent a nivell musical". Ribas ha assegurat, a més, que el festival permet "obrir els ulls dels més petits a la música".

Amb un pressupost de 120.000 euros, el Festivalot genera un impacte econòmic per a la ciutat que en dobla la inversió (l'any passat, va ser de 280.066 euros). A més, any a any, també s'estén més arreu de Catalunya. A la darrera edició, el 63% del públic era de Girona ciutat o comarques, i la resta de Barcelona i arreu de Catalunya.