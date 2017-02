Dotze ciutats exposen a Girona models de recollida selectiva i reptes per ser més eficients

Girona s'ha convertit aquest dilluns en capital del reciclatge amb la celebració del Waste in Progress, un fòrum internacional de gestió de residus municipals que s'allargarà fins al pròxim 8 de febrer al Palau de Fires. En total s'exposaran dotze models de recollida selectiva que s'han implantat a diferents ciutats del món, com ara Munic (Alemanya), Parma (Itàlia) o Seül (Cora del Sud), i es debatrà sobre els reptes a què s'han d'enfrontar per aconseguir ser encara més eficients.

Aquest matí s'han exposat casos com el de San Francisco (EUA), amb el millor índex de recollida selectiva de totes les ciutats convidades (un 80%), o el de Ljubljana (Eslovènia), que es caracteritza per haver implantat amb èxit el porta a porta amb quatre contenidors diferents. El fòrum reuneix 800 persones.

La inauguració oficial del fòrum ha anat a càrrec del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que ha reivindicat el canvi de plantejaments a nivell de gestió on ja no es pot posar el focus en els residus sinó en els recursos. En aquest sentit, ha explicat que el canvi climàtic i l'economia circular son "dues cares de la mateixa moneda" i que cal apostar per l'economia verda perquè ja s'ha demostrat que és rendible. I ho ha il·lustrat amb un exemple: "Si l'economia verda representés el 2% del PIB de Catalunya, es crearien entre 60.000 i 80.000 llocs de treball anuals".