'Elefants blancs' s'estrena dissabte a Fornells de la Selva

El curtmetratge ' Elefants blancs', inspirat en el conte d' Ernest Hemingway 'Hills like white elephants’ i protagonitzat per Mireia Aixalà i Roger Casamajor, s'estrenarà aquest dissabte, 1 d'abril (19.00 h) al teatre La Sitja, de Fornells de la Selva. El curt, produït per Ànnia Català i dirigit per l'actor Artur Trias, es va rodar l'octubre passat a l'estació de tren de Fornells.

"Hi ha obres i escriptors que no passen mai de moda. L’amor i les relacions de parella tampoc". " És una obra en què la dona se sentirà identificada. I és que... què podem arribar a fer per amor?". Són dues de les frases amb què els productors del curt pretenen captar l'atenció dels espectadors. Dissabte a Fornells es podrà comprovar si 'Elefants blancs' respon a les expectatives.

A més de projectar-se el curtmetratge, se sortejaran productes de la terra i es farà un col·loqui amb el director i la productora. L'entrada, que inclou una beguda, costarà 4 euros. Els vilatans de Fornells de la Selva podran accedir gratuïtament a La Sitja.