Els espectacles 2017 de Casino Peralada tindran dos formats: concerts íntims en acústic i sopars amb tribut

Després de l’èxit aconseguit el darrer any i fidel al seu posicionament com a espai d’oci global al territori, Casino Peralada torna a apostar aquest 2017 per una programació musical de qualitat. Aquesta es divideix en dues categories. Per una banda es realitzaran concerts acústics a càrrec de grans artistes estatals, i per l'altra se celebraran també tributs internacionals a grans estrelles de la música en format de sopar + espectacle.

Els tributs a Michael Jackson, Queen, Bee Gees, Abba i Frank Sinatra seran els protagonistes dels sopars + espectacle, mentre que David De María, Ariel Rot, Marlango, Soraya i Mikel Erentxun passaran per l’escenari del Cotton Club en format acústic i en un ambient íntim.

Les entrades es poden adquirir a la web del Casino Peralada.