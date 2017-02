Èxit de la cinquena edició d'Olotx2

La cinquena edició d'Olotx2, que ha congregat més de 130 establiments, ha ampliat la durada a dues nits i ha incorporat una àmplia oferta d’activitats a les estades i els àpats. L’Ajuntament d’Olot en col·laboració amb Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge i l’Associació de Comerciants impulsa aquesta activitat per promoure la ciutat i la comarca com a destí turístic tot l’any. La campanya manté l’essència de les darreres edicions amb una proposta que valoritza l’oferta turística i comercial, però enguany s'ha millorat amb un Olotx2 plus.

Els carrers plens han estat la tònica dominant del cap de setmana en què el temps també ha acompanyat l'Olotx2. L’actuació de Berto Romero amb les entrades exhaurides del divendres a la nit va ser la primera de les activitats de l'Olotx2 i una de les que han registrat millor acceptació. Les propostes musicals del dissabte a la tarda a diferents punts de la ciutat i el concert del Pot Petit a la plaça Major d'aquest diumenge al migdia també han omplert el centre d'Olot de molta activitat.

El regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda, ha explicat que "a l'espera de tenir l'estudi d'impacte de l'Olotx2 les impressions són molt positives. Comerciants, restauradors i hotelers asseguren que han tingut un molt bon cap de setmana". A més, segons Vayreda "des de l'Oficina de Turisme també han detectat un increment del 10% de les persones ateses".

A l’edició de 2016, l’Olotx2 va tenir un impacte econòmic de 434.196 euros. Això equival a dir que per cada 1 euro invertit des del sector públic a la campanya es van retornar 12’77 euros als sectors.