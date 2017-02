La FOEG trasllada a la directora general de Comerç les inquietuds dels empresaris sobre la nova llei

La patronal FOEG ha traslladat a la directora general de Comerç de la Generalitat, Muntsa Vilalta, les inquietuds dels empresaris gironins al voltant de la futura llei de comerç, serveis i fires, en una reunió que s’ha dut a terme avui a Girona. La nova Llei actualitza la normativa de comerç davant les necessitats del sector.

En aquest marc, Vilalta, ha indicat que “és un projecte que vol contribuir a enfortir un model de comerç propi —equilibrat, sostenible i competitiu— i que al mateix temps vol actualitzar la nova normativa de comerç a les noves necessitats i reptes del sector”. La directora ha assenyalat també que aquesta nova llei és també una oportunitat per “donar més instruments al sector, comerciants i empresaris comercials per afrontar aquests reptes que arriben derivats de noves dinàmiques de mercat i de canvis en les preferències dels consumidors. Entre aquests reptes hi ha la transformació digital, el suport a la professionalització, el creixement de l’empresa comercial i la internacionalització”.

A la reunió, que s’emmarca en les trobades empresarials que la FOEG duu a terme periòdicament amb l’ Hotel Double Tree by Hilton Girona i La Caixa, hi han assistit una vintena d’empresaris gironins que han pogut conèixer de primera mà els detalls de la nova normativa. Entre les qüestions que s’han posat sobre la taula hi ha tot el que fa referència a les rebaixes, un dels punts destacats de la nova llei.