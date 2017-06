La FOEG acosta la innovació tecnològica a les empreses gironines

La innovació tecnològica cada vegada està més present al món empresarial i és una peça clau per tal de poder millorar els diferents processos en les empreses i, en general, la productivitat. Aquesta és la premissa que ha portat la FOEG a organitzar una trobada-col·loqui amb Carles Fradera, director de Desenvolupament de Negoci d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. La patronal gironina treballa per impulsar el desenvolupament i creixement de l’economia de les comarques gironines i l’objectiu de trobades com la d’avui és acostar a les empreses gironines tot el que s’està generant al voltant de les noves tecnologies.

Durant la seva intervenció, Fradera ha parlat, entre altres coses, de la importància de la intel·ligència de dades i de la rellevància que estan agafant conceptes com el Big Data o el Big Learning. També ha destacat que l’objectiu d’Eurecat és “estar a prop de les empreses de Girona perquè puguin innovar de forma més ràpida, més àgil i disruptiva amb la finalitat de poder oferir productes diferencials i de gran valor afegit per augmentar la seva competitivitat i el seu posicionament en un mercat cada cop més globalitzat”

L’acte, al qual hi ha assistit una vintena d’empresaris gironins de diferents sectors, s’ha dut a terme en el context d’unes trobades organitzades per la patronal, l’ hotel AC Palau Bellavista de Girona i La Caixa. La FOEG organitza periòdicament reunions empresarials d’aquestes característiques per facilitar el contacte directe amb experts o representants de diferents països i potenciar les relacions empresarials.