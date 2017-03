La FOEG promou les relacions empresarials amb Turquia, on s’hi exporta per valor de 40,2 milions

La patronal FOEG va organitzat ahir una trobada empresarial amb l’ambaixador de Turquia a l’Estat espanyol, Ömer Önhon, per potenciar les relacions comercials de les empreses gironines amb aquest país. Turquia és un gran soci econòmic de las comarques de Girona i un referent per al sector empresarial. L’any passat 168 empreses gironines van exportar-hi productes, per valor de 40,2 milions d’euros (sobretot maquinària) i el valor de les importacions va ser de 30 milions d’euros, segons dades del Ministeri de Comerç Exterior, facilitades per la FOEG.

El president de la patronal, Ernest Plana, destaca que “un dels pilars de les comarques de Girona són les exportacions i en el cas de Turquia és un país on es destinen una part important dels productes”. Una vintena d’empreses gironines, de diversos sectors, han participat en aquesta acció de la patronal FOEG. L’ambaixador de Turquia ha mostrat un gran interès en els productes de les empreses gironines i la possibilitat d’enfortir els nexes entre els dos territoris.

La delegació turca ha pogut conèixer de primera mà algunes empreses. Han visitat Juncà Gelatines, a Banyoles; i Enprom Packaging, a Sant Julià de Ramis. Les empreses que s’han visitat són un exemple d’innovació constant i de treball cap a l’obertura de nous mercats amb una oferta de productes de gran qualitat, segons es destaca des de la FOEG.