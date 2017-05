Festival ‘A Cappella’: veus i pètals

Temps de Flors també té una banda sonora, i ja comença a ser tradicional que el certamen floral de Girona es faci acompanyar del so delicat de les veus humanes. La sisena edició del festival ‘A Capella’, l’únic en el seu gènere a Catalunya i a l’Estat, comença el dissabte amb l’actuació del premiat quintet americà Home Free.

Com ja és habitual, són exactament els mateixos dies que durarà Temps de Flors: del 13 al 21 de maig. A part de la gastronomia, la música és un dels complements que més triomfa durant la setmana de les decoracions botàniques, i el festival ‘A Cappella’, per sisè any consecutiu, ancora els seus jocs de veus en concerts que es repartiran per diferents sales de la ciutat, com ara l’Auditori o Casa de Cultura. La base d’operacions segueix sent, no obstant, la plaça Independència, amb actuacions gratuïtes diàries al caure de la tarda que solen congregar molt de públic.

La majoria de les formacions participants són corals o petits 'ensembles' vocals del país, però, com sempre, l’organització aposta per convidar artistes internacionals amb reputació comprovada. Aquest vegada, el conjunt forà més prominent és el quintet nord-americà Home Free –un nom adequat als temps que corren–, que ha col·leccionat diversos guardons als Estats Units i que es presentaran dissabte, 13 de maig, a la Sala Montsalvatge de l’Auditori per fer un recital únic i molt esperat, amb un repertori que es mou entre el country i el pop.

Altres cites destacades d’aquesta edició són l’actuació de Les Fourchettes, un quartet femení de Barcelona especialitzat en jazz polifònic, el divendres 19 a Casa de Cultura, o els provocatius finlandesos Fork, també quartet, però mixt. El combinat escandinau és molt conegut al nord d’Europa per les seves potents veus i la irreverència del seu espectacle, titulat ‘Rock & Pop Extravaganza’. Serà el dilluns 14, a la plaça Independència. El mateix escenari acollirà també el concert de cloenda, el diumenge 21, a càrrec de l’experimentat quintet britànic Black Voices, expressió que ho diu tot: les cinc cantants laboren un repertori basat en el gospel, el jazz, el reggae i el llegat afrocaribeny, i són considerades la millor formació del seu gènere del nostre continent.

El ventall d’activitats es complementa encara amb un parell de tallers per a cantants que tindran lloc a l’Espai Marfà i al Centre Cívic Ter.