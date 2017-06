Festival de drons a Vilablareix

GIDRONE, el festival pioner de drons al Gironès, celebra demà passat la segona edició al pavelló municipal de Vilablareix. L’any passat aquest festival es va fer conjuntament amb el Gitech, però veient-ne la bona acceptació els organitzadors han decidit dedicar un dia a cadascun. Durant el Gidrone es faran activitats adreçades a aficionats i professionals per mostrar com els drons i les seves aplicacions estan plenament integrades en el dia a dia. També s’habilitarà una zona coberta on es faran curses de drons i exhibicions, i qui en tingui un el podrà fer volar. Hi haurà xerrades en què s’explicarà com fer un dron, la normativa actual i com iniciar-se en les curses d’aquests aparells, així com les aplicacions professionals en la indústria i en R+D. Les activitats són gratuïtes.