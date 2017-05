Festivalot: música, biberons i solidaritat

En espais tancats, els amplificadors funcionaran a mig gas, perquè la música arribi a un volum adequat a les sensibles orelles dels espectadors més menuts; els concerts tindran la durada justa perquè els nens no es cansin; totes les actuacions seran en horari diürn, i prop dels escenaris hi haurà zones de descans, lactància o aparcaments de cotxets... Aquestes són algunes de les particularitats del Festivalot, diferent de qualsevol dels nombrosos festivals de música que es fan a la ciutat de Girona perquè està fet a mida per al públic de més curta edat i les seves famílies.

A preus reduïts o gratuïts

Organitzat per Pistatxo Produccions, productora del quartet Els Amics de les Arts, el Festivalot celebra la seva tercera edició els dies 27 i 28 de maig amb les entrades exhaurides de tots els concerts de pagament. “Les entrades s’han venut molt ràpid. Això ens demostra de nou el bon posicionament del festival. És maco que el Festivalot ja tingui els seus seguidors, gent que espera que surtin les entrades per comprar-les de seguida i no quedar-se sense... Ens han dit que els grups de WhatsApp de pares i mares en van plens”, assegura Ferran Piqué, membre d’Els Amics de les Arts.

Molts dels espectacles, però, són d’entrada gratuïta, així com els diversos tallers i activitats lúdiques que complementen la programació. “Els preus de les entrades és econòmic i també tenim molta oferta de gratuïts. Com a festival familiar vam apostar per aquest format i veiem que va ser un encert”, diu Piqué.

Encapçalen el cartell d’aquest any Els Amics de les Arts (dia 28, al Teatre Municipal, a les 11h i a les 16. 30h), el Quartet Mèlt (dia 28, Auditori de la Mercè, a les 12.30 h), la banda Gossos (dia 27, al Teatre Municipal , a les 16 h) i la cantant Beth (dia 28, Teatre Municipal, a les 15.30 h), entre d’altres. De les actuacions gratuïtes en destaquen les d’El Petit de Cal Eril, Animal, El Pot Petit o Heavy per a Xics. Al cinema Truffaut s’oferiran activitats i curts d’animació gratuïts el diumenge 28 al matí.

Els organitzadors destaquen que en només tres edicions el Festivalot s’ha consolidat com un festival de referència per al públic familiar. A la passada edició hi van assistir unes 10.000 persones.

Projecte integrador

Amb l’objectiu d’integrar al Festivalot els nens i nenes en risc d’exclusió de Girona, els organitzadors han convidat grups d’alumnes d’unes escoles del barri de Santa Eugènia a participar-hi activament. “L’any passat van venir dos grups de Salt i va anar molt bé. L’ objectiu és que els petits actuïn al festival, i d’aquesta manera fer que vinguin les seves famílies i disfrutin plegats de la música”, explica Piqué.

El Festivalot ha editat un CD solidari, amb cançons de grups que participen en l’edició d’enguay i que es ven fins al dia 21 de maig amb el diari ARA per 8 euros. Tots els beneficis del CD seran per a l’AFANOC-Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya.