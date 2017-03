Figueres Talent arriba a la tercera edició amb un doble format innovador

L' Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí la tercera edició del Figueres Talent que, després de l’èxit de les edicions anteriors, evoluciona cap a un esdeveniment de referència capaç de mobilitzar els joves amb talent de les comarques de Girona darrere d’una causa amb impacte social. Enguany, en coorganització amb la Fundació Princesa de Girona, es planteja amb un format doble: les jornades presencials, amb “combats” entre dos experts en àmbits diversos, que tindran lloc els 30 i 31 de març a l'Auditori Caputxins de Figueres, i el 'talent hack' a partir d’un repte col·laboratiu en línia, que s'iniciarà el 3 de març i finalitzarà el 7 d'abril.

Pel que fa a les jornades presencials, els experts en àmbits diversos debatran a partir d'una pregunta prèvia formulada per la presentadora Laura Brugués. Els assistents a les jornades podran interactuar i formular les seves preguntes als ponents, i els usuaris que segueixin les jornades per streaming podran enviar els seus missatges a través de Twitter, alguns dels quals seran escollits per la organització o els experts per continuar el debat. Entre els experts hi haurà Oscar Camps, Francesc Mateu, Genís Roca, Albert Bosch, Jonàs Sala, Ada Parellada i Lluís Galter.

En el cas del repte en línia, l'objectiu principal és fer reflexionar els joves sobre la manera com la hiperconnexió i les noves tecnologies poden esdevenir una eina per a la col·laboració i la convivència. Enguany, hauran de presentar idees o projectes en grup o de manera individual per resoldre el repte: " Com ens poden ajudar les xarxes socials a fer front al bullying a les aules?

La programació completa es pot consultar a la web de Figueres Talent.