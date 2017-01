Figueres, ciutat autocrítica com poques, debat com encarar el futur

“Figueres, Figueres, aviat és dit”. Aquesta frase -d’inequívocs ressons irònics- de Josep Maria de Sagarra a la novel·la All i salobre resumeix la complexitat de radiografiar una ciutat singular com poques, una ciutat que no té res a veure amb la de fa vint anys i que protagonitza un encès debat sobre la seva transformació.

Marta Felip, alcaldessa des de fa quatre anys, defineix així Figueres: “Cultural, turística, comercial i de capitalitat fronterera i empordanesa, i enograstonòmica”. “Són molts dels seus valors i actius”, admet Joan Manuel Soldevilla, catedràtic de l’Institut Ramon Muntaner. “A la condició de capital de l’Empordà i al seu valor històric s’hi afegeix la condició de ciutat de referència, de ciutat-mite en molts casos, que arreu del país és considerada una població única”, afirma Soldevilla. “Un dels principals trets identificatius de Figueres, però, és l’autocrítica -segueix Soldevilla-, sovint empeltada d’una sorprenentment baixa autoestima. Amb freqüència el discurs demolidor no va acompanyat de la generació de noves propostes”, lamenta.

Confort negatiu

L’elevat percentatge de població immigrant -prop del 30%- i la dependència del sector de la construcció van fer que la crisi colpegés especialment fort a Figueres. “Se n’està sortint, però costa”, diu Martí Masferrer, gerent de la Fundació Salut Empordà. “Es comença a notar una lleugera millora”, apunta Montse Sanjaime, presidenta de la Xarxa d’Emprenedores Competents. Malgrat això, Sanjaime detecta una situació preocupant: “El confort negatiu en què molta gent ha quedat immersa. També hem patit una crisi anímica”, assenyala. “La situació d’emergència social ha sigut palpable als carrers de la ciutat”, apunta Soldevilla. “La fi de les duanes, l’1 de gener del 1993, va ser una patacada molt important, ja que hi havia agències i treballadors que vivien de la Jonquera”, recorda Rosa Duran, guia turística i presidenta de l’Associació de Guies de Figueres. “També es va difuminar l’efecte frontera, del qual Figueres havia viscut molt i bé durant molts anys”, afegeix. “Cal recuperar els valors històrics que l’han caracteritzat: innovació, creativitat i aquell punt de mirada enfora que sempre havia tingut”, opina Masferrer, convençut que Figueres té “els potencials i els ingredients per tornar a competir a la lliga de les grans ciutats”. Amb tot, adverteix dels riscos: “Figueres es troba en un encreuament molt difícil, i si no se’n surt l’Alt Empordà pot quedar com una comarca subsidiària”.

Transformació econòmica

Com es pot recuperar la riquesa econòmica d’èpoques anteriors? L’alcaldessa ho té clar: “Les bases econòmiques i productives de la ciutat estan assentades en el sector terciari, però posar tots els ous al mateix cistell té un sostre limitat. Cal crear producte amb valor afegit, hem d’assolir la implantació de petita i mitjana indústria a l’àrea urbana de Figueres [17 municipis] per a la creació intensiva de llocs de treball base, de formació mitjana i de professionals especialitzats i càrrecs directius”. Felip considera que “el motor de transformació econòmica de Figueres i la comarca serà el centre logístic i de transport intermodal Logis Empordà, a Vilamalla”. “La connexió amb l’ample de via europeu el convertirà en centre logístic de mercaderies que provinguin de transport marítim, per carretera i ferroviari”, pronostica. Segons Felip, “un cop assolida una bona qualitat de vida dels figuerencs amb la creació de riquesa i més capacitat de consum, podrem caminar més sòlids i segurs com a ciutat”. De moment, des de fa tres o quatre anys el comerç es va recuperant. “Conec gent de Girona que ara ve a comprar a Figueres: hi ha totes les franquícies i el comerç tradicional és molt interessant”, observa Duran.

Tòpics i carències

Malgrat això, “el tòpic figuerenc, la imatge idíl·lica que se’n té, no es correspon amb la realitat social”, remarca Masferrer. “La problemàtica d’abandonament escolar i atur a certs barris és la mateixa que a Salt”, assegura. En preguntar-li quines són les principals carències de Figueres, Sanjaime fa una llista força llarga: “Calen més pàrquings públics gratuïts, més zones verdes, més carrils bici, accés a fibra òptica a tota la ciutat, coordinar la creació d’un centre de vianants amb les necessitats de mobilitat que tenen les empreses i comerços, i crear un entorn que potenciï, visibilitzi i retingui el talent de la zona. També cal que els ciutadans aportin constructivament en tot el que es critica. I reduir l’endogàmia: la realitat social és de diversitat, i això es viu des de la diferència més que des de la integració a tots els nivells”.

La presidenta de la Xarxa d’Emprenedores Competents també crítica “l’excés d’excrements de gossos als carrers i l’execució d’obres a totes les entrades a Figueres de manera simultània en certes èpoques”. Per la seva banda, Soldevilla reivindica “més participació ciutadana i la generació d’un discurs cultural i associatiu veritablement integrador”. “Es duen a terme un nombre impressionant d’actes culturals, però sempre som un col·lectiu relativament petit els que anem a la majoria dels llocs”, comenta.

“Sovint em sorprèn que la gent que coneix poc Figueres es pensi que és molt més gran dels 45.000 i escaig habitants que realment som”, explica l’alcaldessa, que atribueix aquesta percepció a “la situació estratègica, prop de la frontera i enmig del futur corredor del Mediterrani,” i al fet de ser “una ciutat de serveis, amb estació d’alta velocitat, hospital comarcal, seu de partit judicial i el centre penitenciari més gran de Catalunya”.

Amb serveis a les persones, logístics i administratius que abasten una àrea d’influència de 150.000 habitants, la capital de l’Alt Empordà compta amb “un element afegit essencial per a la seva promoció”, subratlla Felip: el factor Dalí. “La ciutat s’engrandeix gràcies al pintor surrealista, es beneficia de ser la seva terra de naixement i del fet de tenir el seu museu i la seu de la seva Fundació. En un altre emplaçament, sense la proximitat de la platja, l’entorn natural i el fort atractiu del Museu Dalí, sense una oferta comercial potent, Figueres només seria una ciutat de 45.000 habitants sense cap interès especial. Per sort no és el cas”, conclou l’alcaldessa.