Figueres demana plantar cara al ‘bullying’

L’Ajuntament de Figueres ha presentat la tercera edició del Figueres Talent, que continua evolucionant per convertir-se en un esdeveniment de referència capaç d’estimular i mobilitzar els joves amb talent de la ciutat i del conjunt de les comarques de Girona. Les jornades, que se celebraran el 30 i 31 de març a l’auditori del Convent dels Caputxins, comptaran amb experts de diferents àmbits com Òscar Camps, Francesc Mateu, Genís Roca, Albert Bosch, Jonàs Sala, Ada Parellada i Lluís Galter.

A més de la incorporació de la Fundació Princesa de Girona com a entitat coorganitzadora, Figueres Talent presenta dues novetats destacades en aquesta edició. D’una banda, plantejarà les conferències amb un diàleg entre dos experts en diferents àmbits, que debatin a partir d’una pregunta que els plantejarà la presentadora. Els assistents podran interactuar i fer preguntes als ponents, com també podran fer mitjançant Twitter els usuaris que els segueixin per streaming.

Debats diversos i actuals

Així, en el debat Territori Empordà, Anna Espelt i Roger Viusà debatran sobre El vi que omple la copa: caràcter i personalitat pròpia. El reaprofitament del menjar serà la qüestió sobre compromís social que abordaran Ada Parellada i Mireia Barba. En el debat sobre era digital, Sergio Álvarez i Genís Roca es plantejaran si el big data pot canviar el món.

El segon dia de les jornades Francesc Mateu i Òscar Camps parlaran sobre la cooperació amb la qüestió Solidaritat sense fronteres? Sí, gràcies. Sobre la creativitat, Miquel Àngel Oliva i Vicenç Asensio debatran sobre si el talent és innat o una habilitat educable. Pel que fa als reptes personals, Albert Bosch i Emma Roca en debatran a El secret? Una qüestió d’actitud. Sobre els projectes culturals i l’objectiu de fer-los possibles en parlaran Jonàs Sala i Lluís Galter. També tindrà un espai propi la col·laboració amb el programa de TV3 Generació digital, que moderarà el seu presentador, Lluís Marquina.

Com afrontar l’assetjament

L’altra novetat destacada d’aquesta edició és el Talent hack, un repte online adreçat als joves perquè responguin a la pregunta: “Com poden ajudar les xarxes socials a fer front al bullying (assetjament escolar) a les aules?” Per això caldrà que emplenin un formulari que ja està obert i ho estarà fins al 7 d’abril des del qual podran fer arribar les seves propostes. El famós cantant i actor El Langui serà l’encarregat de donar el tret de sortida al Figueres Talent 2017 amb la intervenció Valents contra el ‘bullying ’. La presentadora de l’edició d’enguany serà la periodista figuerenca Laura Brugués.

Per a l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, aquesta tercera edició ha de ser la consolidació. “Estem molt il·lusionats perquè el salt de qualitat és importantíssim”, va dir Felip en la presentació amb el director de comunicació de la Fundació Princesa de Girona, Eric Hauck.

Les jornades són gratuïtes i per poder-hi assistir només cal inscriure’s a www.figuerestalent.com.

Escoltar emprenedors per estimular el talent

El Figueres Talent va néixer el 2015 per convertir-se en un punt de trobada on els joves de la ciutat puguin escoltar, parlar, il·lusionar-se i aprendre de persones de diversos àmbits, com les noves tecnologies, les tendències culturals, el turisme o la gastronomia, que exposen la seva experiència en un format distès i pròxim, lluny del model tradicional. L’objectiu és estimular el talent dels joves de la ciutat i d’arreu de les comarques de Girona. Fins ara hi han passat ponents com els figuerencs Dídac i Simon Lee, Vicenç Pagès, Celia Vela i Genís Matabosch. Els coaches Xesco Espar i Víctor Küppers, el cuiner Salvador Jordà, el consultor en línia Francesc Grau, l’emprenedora social Antonella Broglia i Vicenç Villatoro són altres noms que han passat per les jornades, que sempre han registrat una bona assistència a l’auditori dels Caputxins, finalment del tot remodelat.