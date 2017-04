Figueres recorda els deu anys de la mort de Guinovart

El 12 de desembre d’aquest 2017 farà deu anys de la mort del pintor Josep Guinovart. Encara que inicialment les activitats de commemoració d’aquest aniversari estava previst que comencessin al desembre, se n’han programat tantes que s’ha decidit avançar-les per evitar que les exposicions coincideixin. El Museu del Joguet de Catalunya i la Galeria Lola Ventós de Figueres acullen les dues primeres, que mostren la personalitat i l’obra calidoscòpica de l’artista.

Totes les facetes de Guinovart

Al Museu del Joguet s’exposa És quan jugo que hi veig clar, en què es pot veure un Guinovart connectat amb el joc que fa servir objectes com espases làser o fones, que poden servir per jugar però que l’artista va utilitzar per denunciar la desigual correlació de forces entre israelians i palestins. De caràcter fort, Guinovart va utilitzar la seva obra per fer denúncies contundents de temes que el preocupaven. També hi ha elements que el van marcar en la seva trajectòria vital, com els mussols, un record de la seva estada a Agramunt durant la Guerra Civil quan era petit i la seva mare se’l va emportar de Barcelona al poble on ella havia nascut. O els conills, un element que incorpora de la seva vida a Castelldefels.

A la Galeria Lola Ventós, l’obra que s’exposa és una síntesi de dues constants en l’obra de Guinovart, com la terra i el mar. “La terra són les arrels maternes, Agramunt, i el mar són les paternes, ja que el seu pare era de Tarragona”, explica Maria Guinovart, filla de l’artista i alhora presidenta i directora de la Fundació Espai Guinovart, que enguany ha rebut la Creu de Sant Jordi. Josep Guinovart també va tenir relació amb les comarques de Girona, i en particular amb l’Alt Empordà. Amb la seva segona dona anava molt sovint al Port de la Selva i d’allà en va sortir una sèrie sobre el cap de Creus.

País d’un sol creador

“Amb la commemoració volem tocar totes les seves facetes, que van ser moltes”, afegeix. Per això hi haurà exposicions al Museu de la Música de Barcelona, a la cartoixa de Valldemossa, a Madrid, a Vilanova i la Geltrú i a Tarragona. La commemoració acabarà el 2019 amb una gran exposició a la Fundació Vila Casas de Barcelona, que serà comissariada per Marko Daniel, de la Tate Gallery de Londres.

“Durant anys hem viscut en un país on, malauradament, s’ha defensat un sol creador de cada disciplina: un músic, un pintor, un museu... Nosaltres reivindiquem Guinovart però, ¿què passarà amb Ràfols Casamada, Maria Girona, Cuixart, Subirachs o Argimon sense una fundació que els reivindiqui?”, es pregunta la filla de l’artista.