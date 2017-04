La Fira Comarcal de Primavera de Campllong arriba a la 35a edició

260x366 Cartell de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong Cartell de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong arribarà aquest cap de setmana, dissabte 22 i diumenge 23, a la seva 35a edició. Des del seu inici l’any 1982, la fira ha anat augmentant i diversificant l’oferta de propostes i activitats fins arribar a convertir-se en un esdeveniment de referència dins el món rural i comercial i un reclam per al visitant,ja que ha acollit més de 30.000 persones en les darreres edicions.

Enguany la fira compta amb un centenar d’expositors, una trentena d’activitats i una vintena de mostres i exposicions. Una fira multisectorial, motor econòmic del certamen, que any rere any ofereix als visitants les novetats de sectors com l’agricultura, ramaderia, serveis, alimentació, indústria, jardineria, construcció, mobles i decoració, motor... i complementat amb activitats concursos i exhibicions relacionades amb l’agricultura i ramaderia tradicional, sumant sinèrigies entre tradició i progrés.

En aquesta 35a edició destaquen enguany el Concurs Català Morfològic de vaques de raça frisona, que se celebra des dels inicis de la fira, però que per segona vegada acull el campionat nacional d’aquesta especialitat. Compta amb la participació de gairebé un centenar de caps de bestiar de diferents explotacions lleteres d’arreu de Cataluya. I com cada any també hi haurà el concurs de treball monogràfic de ramat i gos d’atura català.

D’altres activitats a destacar són els diferents concursos i exhibicions eqüestres, el concurs de paletes, concurs de ratafia, concurs morfològic de burro català, concurs de munyir a mà, la trobada de cotxes clàssics, l’exhibició de tallar troncs, treballs de pagès amb maquinària antiga i la tractorada amb tractors antics.

Trobareu el programa sencer de la fira en aquest enllaç.