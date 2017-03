La Fundació Estany mostra les obres dels Artistes Outsiders a l’Espai EatArt

Les obres artístiques del projecte d’art inclusiu Artistes Outsiders són les protagonistes de l’exposició del mateix nom que es pot veure a l’ Espai EatArt de Banyoles de la Fundació Lluís Coromina. El projecte vol mostrar la dimensió social de l’art i estarà oberta fins al proper 1 d’abril.

Els Artistes Outsiders és un projecte de la Fundació Estany amb la col·laboració de la Fundació

Lluís Coromina. Des de fa més de 5 anys, les dues entitats treballen conjuntament per posar de

relleu els ponts existents entre les persones amb discapacitat intel·lectual i l’art contemporani. El projecte s’ha convertit en un espai de creació per a persones amb discapacitat on aprenen, creen i experimenten, a través de diferents tècniques artístiques.

La mostra inclou un total de 24 obres, 8 de les quals són escultures de ceràmica i la resta són pintures en acrílic sobre tela. Els autors dels treballs són Sandra Darné, Antonio Esteve, Ramon Illa, Josep Lladó, Sandra Planas, Josep Portella, Albert Puig i Pere Serra.

La directora de la Fundació Estany, Isabel López, ha destacat que “estem molt contents de

l’evolució que ha seguit el projecte d’Art Especial, evolucionant cap als Artistes Outsiders, i és

per aquest motiu que l’hem volgut fer visible amb l’exposició, però també a través del

calendari que anualment edita la Fundació”. En aquest sentit, les obres dels Artistes Outsiders il·lustren aquest any el calendari de l’entitat, oferint mes a mes un recorregut per diferents

temàtiques i tècniques que inspiren els artistes del projecte.

La directora artística del projecte, Hellen Baanders, ha explicat que l’exposició permet “veure

l’evolució important que en aquests anys han seguit els Artistes Outsiders, experimentant nous

camins en el seu procés de creació artística”. Les obres dels Artistes Outsiders es poden adquirir a preus que oscil·len entre els 75 i els 300 euros. Els beneficis que s’obtinguin de la venda es destinaran a finançar projectes de la mateixa Fundació Estany. Després de Banyoles, l’exposició es podrà veure a altres poblacions amb l’objectiu de donar a conèixer la dimensió social de l’art.