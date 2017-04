La Fundació Estany posa a debat la visió social de la discapacitat en el I Memorial Pere Comas

La Fundació Estany de Banyoles celebrarà aquest dissabte, 8 d’abril, el I Memorial Pere Comas. Sota el títol ‘ Una discapacitat entre moltes capacitats’, l’objectiu de la jornada és analitzar la visió social de la discapacitat. Es farà a partir de les 10.00 h al Museu Darder i l’entrada és gratuïta, amb inscripció prèvia.

El I Memorial Pere Comas neix amb l’objectiu de convertir-se en un espai de debat al voltant de les persones amb discapacitat. La Fundació Estany vol recordar amb aquesta jornada tècnica i de difusió el seu primer president i màxim impulsor, que va morir fa 2 anys.

"Volem debatre com, com a societat, veiem i treballem la discapacitat, i analitzar conjuntament com podem canviar aquesta visió que sovint és limitadora amb l’objectiu de facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat”, ha explicat la directora de la Fundació Estany, Isabel López.

Després de la inauguració oficial, la jornada s’obrirà amb una xerrada de l’il·lustrador Miguel Gallardo, pare d’una noia amb autisme i autor del reconegut documental ‘María y yo’. La xerrada inclourà la projecció del curt d’animació ‘Acadèmia d’especialistes’, a través del qual Gallardo ha volgut donar a conèixer l’autisme, i mostrar, d’una manera amena i divertida, les habilitats especials que tenen moltes persones amb autisme i que no sempre s’entenen quan es veuen des de fora.

“És una petita història perquè tots ens sentim orgullosos dels nostres fills perquè, per petita o aparentment inútil que sigui la seva habilitat a ulls de la societat, nosaltres sabem la importància que té”, diu Gallardo. I afegeix: “Després de molt de temps de parlar només de discapacitats, minusvalidesa i deficiències psíquiques o físiques, el meu objectiu era parlar als pares d’habilitats, de les habilitats dels nostres fills i de com resolen els seus problemes amb imaginació i intel·ligència, no sempre ben entesa”.

La jornada comptarà també amb la intervenció del Consell Assessor del Grup de Recerca en la Diversitat de la Universitat de Girona que presentarà els resultats del seu treball sobre ‘Parella i discapacitat’, amb el qual han volgut aprofundir en les barreres que es troba el col·lectiu a l’hora de trobar parella i desenvolupar projectes de vida en comú.

El I Memorial Pere Comas es tancarà amb una taula rodona, amb torn obert de preguntes, on participaran representants del Consell Assessor del Grup de Recerca en la Diversitat de la Universitat de Girona, representants de les famílies de la Fundació Estany i membres del grup Autogestors Pla de l’Estany, creat des de la mateixa Fundació amb la voluntat de donar veu a les persones amb discapacitat.