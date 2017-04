Gasolina per al procés

Ha causat sorpresa l’obertura de la benzinera de baix cost Petrolis Independents a Torroella de Montgrí. L’empresa es promociona amb l’estelada i assegura que dona part dels seus beneficis a la lluita per la independència de Catalunya. Ja té vuit benzineres al territori català. A la seva web afirmen que estan en contra de l’oligarquia petroliera i poden oferir “preus baixos amb la màxima qualitat”. Asseguren: “El nostre primer compromís amb el país és contribuir a fer viables el màxim de projectes que tenen com a objectiu que Catalunya assoleixi la independència per construir un país amb un alt benestar social. En diem Responsabilitat Social amb C de Catalunya”. Al Twitter la companyia deia que la de Torroella és la primera benzinera “a la província de Girona” i un internauta els responia que el terme província quedava “molt provincià”.