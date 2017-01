Genet, al 10è Festival Pepe Sales

JEAN GENET (París, 1910 - 1986) és la figura escollida per a la desena edició del Festival Pepe Sales de Girona. Novel·lista, dramaturg i poeta, Genet va tenir una infància difícil i es va rebel·lar contra el món que li va tocar viure, amb una espiral de petits robatoris i fugues que el van portar a ser tancat en un centre de menors, on va reconèixer la seva homosexualitat. El 1940 se’l va condemnar a presó de per vida i va començar a escriure les seves primeres novel·les. Reconegut i en llibertat, es va relacionar amb Giacometti, Juan Goytisolo i d’altres, va començar a viatjar i només va aparèixer per donar suport a algunes causes polítiques. 3 anys abans de morir, va rebre el Grand Prix des Lettres, el màxim guardó literari francès. El festival l’homenatja des d’avui fins al 7 de febrer.