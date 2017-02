Girocamping s’internacionalitza amb la presència de quatre països en la cinquena edició

L’edició de Girocamping d’aquest any serà la més internacional. El Saló, que se celebrarà del 2 al 5 de març al Palau de Fires de Girona, reunirà en la cinquena edició expositors de tot l’Estat espanyol i de França, Portugal i Itàlia. A més, la regió italiana del Vèneto és la destinació convidada de Girocamping aquest any. Precisament l’Associació de Càmpings de Girona va organitzar el passat mes de setembre una visita a aquesta zona italiana per conèixer de prop els càmpings que s’hi ubiquen que també tenen una gran qualitat i han rebut importants reconeixements internacionals.

El Saló s'ha presentat avui a la sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, amb la presència del president de l’Associació, Miquel Gotanegra; l’alcaldessa, Marta Madrenas; el diputat de la Diputació de Girona i vicepresident del Patronat de Turisme Girona Costa Brava Jaume Dulsat; i el director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement, Ferran Roquer. La fira té com a objectiu donar a conèixer el món del càmping, sobretot a l’Estat Espanyol on només el cinc per cent dels turistes són campistes. Aquesta xifra ha crescut lleugerament en els últims anys però encara hi ha molt camí per recórrer, segons ha destacat Gotanegra. A la presentació, els representants de les diferents administracions han elogiat la “ gran excel·lència” dels càmpings gironins, la seva trajectòria i el seu camí cap a l’especialització. “Són una gran potència i tenen una gran qualitat”, han remarcat.