Un camioner resident a Girona va indicar a Anis Amri com arribar a Lió sense saber que era el terrorista de Berlín

Un camioner d’origen romanès resident a Girona des de fa quinze anys assegura que va parlar dimecres passat amb el terrorista de Berlín, Anis Amri, quan aquest ja havia emprès la seva fugida després de matar dotze persones i ferir-ne una cinquantena més en un mercat nadalenc de la capital alemanya. Segons explica l’home, Alexandru Gindea, aquest dilluns a ‘El Mundo’, Amri se li va acostar a la cabina del camió mentre descansava en una àrea entre Llemotges i Brive-la Gaillarde, dimecres passat a la nit, i li va demanar com arribar a Lió. Gindea va reconèixer poc després el terrorista en unes fotografies que va veure en una web i ha lamentat que quan va voler avisar la policia alemanya, que havia ofert 100.000 euros a canvi d'informació, li va costar molt trobar el seu número de telèfon, fins que finalment va optar per trucar el 112 francès.

De fet, aquesta tarda l’agència France Press informa que les càmeres de videovigilància han certificat que el terrorista va passar per Lió de camí a Milà, on va ser abatut a trets per la policia italiana la matinada de divendres.

El camioner establert a Girona relata a ‘El Mundo’ que va estar amb el terrorista durant deu minuts tractant d’explicar-li l’autopista que l’havia de portar a la ciutat francesa i afegeix que primer va pensar que es podia tractar d’un lladre per l’hora que era i perquè ja havia patit robatoris anteriorment. Segons el camioner, que ja ha estat requerit per la policia alemanya perquè expliqui els fets, Amri parlava molt malament el francès i tenia bon aspecte, fet que no el va fer sospitar que fos l’home més buscat d’Europa en aquell moment ni que pogués estar fugint ja que va pensar que podia tractar-se d'un turista.