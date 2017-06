El Girona FC té els números fets per a Primera

Quatre de les últimes cinc temporades el Girona ha disputat la promoció d’ascens a Primera Divisió. Arribar a la màxima categoria del futbol espanyol suposaria, a més d’una gesta esportiva sense precedents al club de Montilivi, un salt qualitatiu molt important com a entitat. Només en concepte de drets televisius -el principal ingrés-, passaria dels 6,3 milions d’euros de la temporada actual a una xifra que podria arribar als 40 milions. La resta d’ingressos per altres conceptes també s’incrementarien, encara que, lògicament, també augmentaria el capítol de despeses.

La temporada 2012-2013, la primera que el Girona va disputar la promoció d’ascens -va caure a la final amb l’Almeria, amb Joan Francesc Ferrer, Rubi, a la banqueta-, l’aleshores president, Joaquim Boadas, va donar a conèixer un informe de l’àrea econòmica del Girona segons el qual l’ascens tindria un impacte d’uns 23 milions d’euros a la demarcació, principalment a la ciutat de Girona. A grans trets, desgranava aquesta quantitat en uns 8 milions per al sector terciari (hotels, restaurants, oci, comerços i transports), un impacte indirecte en altres sectors d’aproximadament un milió i mig d’euros, i uns 5,4 milions d’euros de retorn per l’impacte mediàtic d’estar a Primera. L’estudi es va fixar en d’altres que s’havien fet en llocs com Saragossa, Granada o Valladolid i s’havia adaptat a Girona. La junta directiva actual, presidida per Delfí Geli, no ha fet cap estudi d’aquestes característiques, ni tampoc ho ha fet cap institució local, però tothom té clar que l’ascens tindria un impacte econòmic important.

Un plus de promoció per a Girona

“Fer teories de vegades és molt fàcil. Esclar que hi hauria un impacte directe en hotels, restaurants, comerços, etc.”, diu l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. “Aquests estudis també inclouen aspectes com l’impacte publicitari que representa per a la imatge de la ciutat, que en el nostre cas, ja està posicionada com a destinació, cosa que es nota especialment des de fa uns cinc o sis anys”, afegeix Madrenas. “Això sí, el Girona a Primera comportaria que cada quinze dies durant vuit mesos vinguessin aficionats dels equips rivals, i en èpoques que no sempre ve gent. És evident que seria positiu per a la ciutat”, valora l’alcaldessa.

“Tenir un equip a Primera seria un plus de promoció a la ciutat, com ho és Temps de Flors, El Celler de Can Roca, que cada nit de tot l’any omple una desena d’habitacions a la ciutat, o el Girona 10”, opina Josep Carreras, president de l’Associació d’Hostaleria de Girona i Radial. “Gràcies a la bona gestió de la junta actual s’han tancat ferides obertes anys enrere amb diversos establiments d’hostaleria per juntes anteriors que no van complir les seves obligacions”, ha afegit Carreras. “La junta directiva actual és una empresa seriosa i la relació que hi tenim és excel·lent”, diu Madrenas. L’alcaldessa coneix les intencions del club, si finalment es consuma l’ascens, d’invertir tres milions d’euros per millorar les instal·lacions, amb una grada supletòria estable, que permetria augmentar en 3.000 seients la capacitat de l’estadi, que passaria a ser de 12.500 places. “Encara no tenim la petició per escrit però sabem que tenen aquesta idea, i per descomptat que la veiem bé”, afegeix Madrenas. “És que si no s’augmenta la capacitat de l’estadi, pocs seguidors visitants podran venir”, opina Carreras.

D’altra banda, l’Ajuntament està treballant en la cessió de l’estadi al club. “És el més lògic, si només hi ha una opció, és ben clar que l’estadi de Montilivi ha de ser per a l’ús del Girona”, diu Madrenas. Des del club també es plantegen enfonsar el terreny de joc un metre perquè els espectadors puguin tenir més visibilitat.

Important per a l’esport de base

L’alcaldessa vol remarcar que, des del punt de vista de l’Ajuntament, l’ascens a Primera seria molt important per a l’esport base de la ciutat. “El Girona seria encara més referent per a la ciutat i confiem que el club participaria més en l’esport de base”, diu Madrenas. “Aquest efecte ja es nota en el bàsquet femení de base gràcies a les grans temporades de l’Uni Girona. Per exemple, el cadet A del GEiEG Citylift ha arribat als quarts de final del Campionat d’Espanya, cosa que és una notícia magnífica”, afegeix l’alcaldessa. “Tot el que sigui promoció de l’esport i que la gent tingui un estil de vida més saludable ho hem de voler totes les institucions”.

La relació que mantenen el Girona i el Manchester City fins ara ha permès que arribin a Montilivi diversos jugadors cedits pel club anglès, com Pablo Maffeo -en dues ocasions- o Pablo Marí aquesta temporada, o Rubén Sobrino i Florian Lejeune en el passat. A Pep Guardiola no el convenç gens l’estructura del futbol base anglès, en la qual els filials només juguen entre ells i no ho poden fer al futbol professional, amb la qual cosa la via d’entrada al primer equip és complicada. Poder foguejar joves en un club de la Segona espanyola, o encara millor de Primera, interessa al club citizen. La presència de Pere Guardiola, que va gestionar la compra del club per part de TVSE Futbol a Josep Delgado, i que és assessor del consell del Girona, és una de les claus. Però les sinergies entre el Manchester City i el Girona podrien anar més enllà i, segons diverses fonts, el club anglès estaria estudiant entrar en l’accionariat del Girona. La directiva catalana no vol fer declaracions sobre el tema.