Girona arriba a un acord per reallotjar les 37 famílies del barri de les Pedreres

L' Ajuntament de Girona ha arribat a un acord per reallotjar les 37 famílies que viuen en el barri de les Pedreres. El pacte, que es portarà a ple el dia 14, dona quatre opcions diferents als veïns en funció de la seva situació. Els nascuts abans de l'any 1965 podran quedar-se a viure de per vida al barri. La resta podran escollir entre rebre una indemnització pel preu de la casa i anar a un pis de lloguer social facilitat per l'ajuntament, ser reallotjats en una casa de nova construcció al barri de Torre Gironella, que es troba a escassos metres, o bé rebre una indemnització per la casa i marxar fora.

La tinent d'alcalde i regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha explicat que es tracta d'un " bon acord" i ha posat de relleu "els esforços que s'han fet" per part de veïns i consistori.