Girona, capital europea del ciclisme aquest cap de setmana

A partir de demà i durant tres dies Girona es convertirà en la capital europea del ciclisme, amb la celebració de la primera edició de Sea Otter Europe Costa Brava - Girona Bike Show, un festival amb entrada gratuïta que obre les portes a tothom: indústria ciclista, empreses especialitzades, clubs, destinacions turístiques, esportistes professionals, ciclistes amateurs, aficionats, famílies, joves i nens. Un centenar de periodistes de tot el món s’han acreditat. És la primera vegada que desembarca a Europa el que es considera un dels festivals dedicats al ciclisme i als esports a l’aire lliure més grans i complets del món, el Sea Otter Classic, que des de fa 25 anys se celebra a Laguna Seca (Califòrnia). La Costa Brava i Girona es posicionen així com una destinació esportiva ciclista de referència del sud d’Europa i situen el territori al màxim nivell del ciclisme mundial.

El centre del festival estarà ocupat pels estands de 300 de les millors marques del món del ciclisme, que mostraran els seus productes i novetats de cara a la temporada que ve. També es podrà adquirir el marxandatge oficial de Sea Otter Europe, i per a aquells que vulguin provar les bicicletes, les mateixes marques ofereixen una zona Bike Test. Aquest espai, que estarà situat a 300 metres de la zona Expo de la fira, comptarà amb trams d’ascens, corriols tècnics, salts, obstacles naturals, revolts tancats i zones ràpides, amb tres nivells de dificultat senyalitzats a través de colors.

Exhibicions espectaculars

Els visitants podran passejar-se per les zones Expo interior i exterior del Pavelló de Fontajau i gaudir de les exhibicions de BMX, Dual Slalom, Trial, Eliminator i l’espectacular Big Jump, entre d’altres. També podran participar en un munt d’activitats, com la Festa del Pedal del GEiEG, i provar la seva agilitat als circuits de pump track i pushbike i al Wood Park. El festival compta amb els serveis necessaris per gaudir d’una jornada atractiva i de diversos punts de restauració.

Un dels objectius de Sea Otter Girona és posar el ciclisme a l’abast de tothom. Al llarg de tres dies a l’entorn del Pavelló de Fontajau de Girona hi haurà espais perquè els més menuts s’estrenin amb la seva primera bici, pump tracks, circuits d’agilitat per millorar les habilitats ciclistes, pushbikes, inflables i fins i tot un campus d’entrenament per als més joves.

Curses de tota mena

La zona de Fontajau serà l’escenari de sortides i arribades de múltiples esdeveniments esportius, competitius i lúdics, des de competicions de ciclisme de nivell internacional fins a proves populars. En MTB destaca la SCOTT Marathon by Taymory (46 i 54 km), la Ghost BTT Marathon (84 km), que no és competitiva i també es pot fer amb bici elèctrica, o la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point, i en carretera la Cycling No Limit Travel Cicloturista Internacional by Ghost (80 i 125 km). Dissabte també es disputarà l’exigent The Pirinexus 360 Challenge, un repte de 350 quilòmetres per tota la demarcació.

Es poden consultar totes les activitats i els horaris del festival a la pàgina www.seaottereurope.com.