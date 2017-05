Girona obre el compàs per ampliar Temps de Flors

Girona obre aquest any al màxim el compàs de Temps de Flors, ampliant la superfície que acollirà els 195 projectes florals que s’hi presentaran; des d’humils composicions a les entrades o els balcons de les cases fins a sofisticats muntatges en què intervenen dissenyadors, arquitectes i floristes. Davant el temor de morir d’èxit i amb la voluntat d’evitar les aglomeracions a la Girona Vella, una de les novetats d’aquest any és la invitació a fer un passeig d’uns tres quilòmetres fins a la muntanya de la O, passant pel riu Galligants, les seves fonts i la mina i l’ermita del Calvari. Es tracta d’una vella idea d’un dels impulsors més veterans de la mostra, Josep Tarrés. Només per veure la magnífica perspectiva de la catedral i Sant Feliu des de la muntanya de la O ja val la pena l’ascens.

Memòria al refugi antiaeri

Una altra de les sorpreses serà el refugi antiaeri del Jardí de la Infància, que durant els bombardejos de la Guerra Civil va arribar a acollir unes 700 persones, on es podrà veure una proposta basada en un joc de miralls i flors. A través dels sentits es podrà recuperar una part de la memòria històrica dels gironins.

Aquest any diversos projectes florals toquen el tema dels refugiats, una coincidència que mostra la reacció de rebuig dels artistes, tant professionals com amateurs, davant aquesta crisi humanitària.

Sis ponts vestits amb flors

Els ponts sobre l’Onyar són espais de lluïment per als artistes florals. Aquest any fins a sis ponts acolliran projectes, entre els quals cal destacar el pont de Pedra, el de Sant Feliu o el de Sant Agustí, que serà el més sorprenent. Entre els espais que contindran les propostes més impactants, cal citar el passeig Arqueològic, els Jardins de la Francesa, la capella de Sant Cristòfol, les escales de Sant Llorenç, la cisterna i la carbonera del Museu d’Història, l’església de Santa Llúcia o el decrèpit i evocador Cinema Modern. Els tres dies que el Temps de Flors obre de nit, s’ha programat un espectacle de llum, música i foc. Entre els deu espais imprescindibles de la mostra hi ha Sant Pere de Galligants, els Banys Àrabs, les escales de la catedral o la Casa Lleó Avinay.

El visitant aprofita també la visita a la ciutat per tafanejar en espais habitualment vedats al públic, com alguns extraordinaris patis i jardins privats.

La mostra estarà oberta des d’aquest dissabte fins al diumenge 21 de 10 a 22 h, tot i que aquest dissabte, el dimecres 17 i el dissabte 20 s’allargarà fins a les 24 h.

En les mateixes dates de la mostra Girona tornarà a ser l’escenari del festival internacional de música vocal A Cappella. Renfe oferirà un descompte del 35% a tots els visitants que arribin en AVE.