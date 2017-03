Girona es converteix en capital del vi amb el segon Congrés Internacional d'Enoturisme

Aquest dissabte s'ha celebrat a Girona el segon Congrés Internacional d'Enoturisme que ha reunit a uns 130 professionals del sector vinícola. Des del sector s'ha destacat la "bona salut" i les bones perspectives que s'albiren en el negoci. Un dels responsables de l'organització del congrés, Josep Vergés, posa de relleu que busquen "fomentar el debat" entre els professionals i ha destacat que el món de l'enoturisme "no busca una competitivitat" entre els professionals, i això, segons Vergés, beneficia el sector.

Una de les intervencions més esperades ha estat la del copropietari del Celler de Can Roca, Josep Roca, que considera que "avui ja no es fan vins bons o dolents, sinó que hi ha coses autèntiques o intent de còpies". En aquest sentit, Roca ha destacat que " el jovent que es dedica al món del vi, ha voltat molt, ha treballat, ha tornat al territori i expressa autenticitat".