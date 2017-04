Girona, potència en judo gràcies a becats georgians i ucraïnesos

La tradició i la mentalitat guanyadora venen de l’est. El Securitas-Girona Judo, que fa tres anys va pujar a Primera Divisió, s’ha convertit en el millor equip de Catalunya i un dels més potents d’Espanya gràcies en bona part a l’aportació d’atletes georgians i ucraïnesos. “Arriben becats pel club, viuen aquí, competeixen i ens ajuden a apujar el nivell”, explica Jaime Salas, director esportiu de l’Associació Girona Judo.

Aquesta temporada, l’entitat compta amb sis judokes becats. Als tres georgians que competeixen en categoria absoluta (Jaba Bitsadze i Temo Khachidze van arribar a Girona el gener del 2015 i Giorgi Tkemaladze l’octubre d’aquell mateix any) s’hi afegeixen tres ucraïnesos sub-21 (Vasyl Sampan, Dima Tsiukh i Leo Gasyuk) que es van incorporar al club l’octubre del 2016.

“La feina que estem fent amb el primer equip [actual líder de la Primera Divisió estatal] és més valorada fora de Girona”, observa Salas, convençut que la presència de lluitadors de les antigues repúbliques soviètiques “eleva el nivell competitiu i motiva els judokes, especialment els més joves”.

Un planter prometedor

Els cosins Àlex i Sergi Salas (el primer, sub-21, és fill d’en Jaime, i el segon, de categoria absoluta, és fill del seu germà José Luis, entrenador del Securitas-Girona) són dos dels valors d’un planter que també compta, per exemple, amb Edu Xargay, sub-21, i amb Gio Khabuliani i Nika Chakvetadze, dos georgians -no becats- que ja fa anys que resideixen a la ciutat, on van arribar amb els seus pares. Khabuliani, de 25 anys, viu a Girona des que en tenia 14 i aviat obtindrà la nacionalitat espanyola. L’any passat va ser cinquè al campionat d’Espanya absolut i aquesta temporada ha quedat primer al rànquing estatal en la categoria de menys de 81 quilos. Chakvetadze, de 17 anys, va arribar a Girona quan en tenia vuit. Subcampió d’Espanya sub-15 el 2013, enguany ha quedat cinquè al campionat d’Espanya sub-21.

Encara que sense l’al·licient de comptar amb judokes de l’est, les noies del Securitas -entrenades per Fàtima Ribot, set vegades campiona estatal en diferents categories- també comencen a despuntar. És el cas, sobretot, de Mel Chisari, que aquesta temporada ha aconseguit tres medalles d’or a la Copa d’Espanya i encapçala el rànquing estatal absolut en la categoria de menys de 63 quilos. Clàudia Solà o Blanca Suárez són altres noms a tenir en compte en un futur. “De moment, de la beca Judo, Solidaritat i Valors només se’n beneficien nois, però més endavant valorarem la possibilitat d’incloure-hi noies”, explica Jaime Salas. La beca, finançada per l’empresa sueca Securitas, inclou els viatges, l’estada en una residència i una petita dieta per a despeses personals. “La seva finalitat és donar una oportunitat als joves, no pas que tinguin una retribució salarial d’esportista professional”, puntualitza el director esportiu de l’Associació Girona Judo. “Ni l’administració ni la Federació posen diners en aquest projecte. És una iniciativa particular nostra finançada pel nostre principal patrocinador”, subratlla Salas.

Esport i formació

Els becats combinen les deu sessions setmanals d’entrenament amb l’aprenentatge del català i el castellà a l’Escola d’Adults i a l’Escola Oficial d’Idiomes. Viuen a Girona entre setembre i novembre, al desembre tornen al seu país i el 15 de gener arriben novament a Girona, on es queden fins al 15 maig, quan finalitza la temporada. “Estic molt content de ser aquí”, diu el georgià Jaba Bitsadze, de 23 anys. Competeix en la categoria de menys de 81 quilos i el mes passat va guanyar l’or al campionat de Catalunya absolut. També van ser or els seus compatriotes Giorgi Tkemaladze (25 anys, 66 quilos) i Temo Khachidze (24 anys, 90 quilos). “No entenc la vida sense el judo”, confessa Tkemaladze. “Això ens passa a tots”, intervé Khachidze, que es va llicenciar en ciències polítiques a Tbilissi, parla anglès, alemany, rus, georgià i castellà i ara està aprenent el català. “M’agradaria molt quedar-me a Girona per treballar, entrenar-me i competir”, afirma. “Instal·lar-se aquí és un desig lícit que comparteixen la majoria dels becats”, apunta Jaime Salas. “Cal tenir en compte que la nostra societat és una mica més confortable que la dels seus països, on malgrat tenir resoltes les qüestions bàsiques hi ha algun aspecte una mica precari”, afegeix.

Mentalitat i motivació

L’ucraïnès Vasyl Sampan, de 20 anys i campió d’Espanya júnior en la categoria de menys de 66 quilos, també se sent molt a gust a Girona i opina que, independentment d’on t’entrenis, “la clau per ser un bon judoka és estar motivat”. “La mentalitat és el més important de tot”, corrobora Khachidze. “Després venen la velocitat i la força”, diu Bitsadze. En preguntar-li si a Geòrgia -amb menys de 4 milions d’habitants és campiona del món per equips- estan més dotats per al judo, somriu i respon: “La principal diferència és que als nostres països tenim molta tradició de judo i d’altres tipus de lluita, mentre que aquí es practiquen més altres esports”.

Els judokes del Securitas-Girona s’entrenen de dilluns a divendres, en sessions de matí i tarda. Al matí, que coincideix amb el treball més físic, sovint surten a córrer per la Devesa, situada a tocar del gimnàs Fuji; un cop a dins, s’exerciten amb pesos, quasi sempre amb molta intensitat. La força, indispensable, ha d’anar acompanyada de flexibilitat i rapidesa, de concentració i capacitat de patiment. La sessió de tarda al pavelló de Fontajau es dedica a la tècnica. Sobretot per projectar i immobilitzar, però també per luxar o estrangular l’oponent. Malgrat el que puguin suggerir aquests verbs, el president de l’Associació Girona-Judo, Fèlix Estartús, remarca que aquest esport es distingeix pel respecte al rival.

Quaranta anys de feina

Tot i que l’Associació Girona Judo es va constituir l’any 2000, a iniciativa d’un grup d’entitats i professors d’aquest esport, la seva estructura i el sistema organitzatiu procedeixen del club Fujiyama, fundat el 1977 per Jaime Salas. Gairebé un segle després que Jigoro Kano creés la primera escola de judo al Japó, naixia a Girona l’embrió d’una entitat que actualment engloba prop de 500 judokes d’entre cinc i quinze anys i ha situat a l’elit estatal l’equip absolut i el sub-21. Res de tot això hauria sigut possible sense la implicació de dos judokes càntabres (Jaime Salas i el seu germà José Luis, que es va establir anys després a Catalunya atret pels primers passos del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès) i del gironí Fèlix Estartús, president de l’associació.

Resultats espectaculars



“De mica en mica hem crescut en nombre de judokes i en qualitat. Els nostres professors tenen un nivell alt i oferim una bona formació”, comenta Estartús. Segons ell, “l’arribada de gent de fora ha sigut fonamental per millorar. És una mica el que va passar amb el bàsquet: fins que no van començar a venir americans el nivell era més discret i ara ja hi ha uns quants jugadors d’aquí a la NBA”. Malgrat que la prioritat del club sempre ha sigut la formació, els resultats comencen a ser espectaculars. Només cal donar una ullada als pròxims compromisos del Securitas-Girona Judo. Aquest dissabte, 29 d’abril, sis judokes de l’equip (cinc nois i Mel Chisari) disputaran a Pinto (Madrid) el campionat d’Espanya absolut individual. El cap de setmana següent, el 6 i el 7 de maig, cinc lluitadors gironins competiran al campionat d’Espanya sub-15 i sub-18 (infantil i cadet) que es disputa a València. I d’aquí setze dies, el 13 de maig, la localitat madrilenya de Villaviciosa de Odón acollirà la final

de la lliga de judo estatal, on de moment el Securitas lidera la categoria absoluta i ocupa la segona posició en la júnior.

Atletes d’elit allotjats a l’Alberg Cerverí

“El que estem fent té molt de mèrit”, valora Jaime Salas, que com el seu germà José Luis té el setè dan, el cinturó blanc-i-vermell. “En això de portar gent de fora som l’única referència a nivell estatal. A València fan una cosa semblant, però amb diners públics”, informa. Els atletes becats viuen a l’Alberg Cerverí. “El primer any els vam instal·lar en un pis, però era una mica caòtic. A la residència és ideal”, diu Salas, que allotja a casa seva mateix Temo Khachidze. “En Temo té una relació molt personal amb el meu fill Àlex i amb tota la família”, comenta el director esportiu de l’Associació Girona Judo. Segons ell, és incomprensible que una ciutat com Girona, que fa dos anys va rebre la certificació de Destinació de Turisme Esportiu, no disposi d’una residència per a esportistes que vinguin de fora. “Fa temps que ho reivindiquem, perquè ens sembla una mancança molt greu”, denuncia Salas.