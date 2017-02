Girona impulsa un projecte per reconvertir el sector de la construcció cap a la rehabilitació i l'edificació sostenible

L' Ajuntament de Girona impulsa un projecte per reconvertir el sector de la construcció i enfocar-lo cap a la rehabilitació i l'edificació sostenible i intel·ligent. Gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya, es destinaran un total de 185.000 euros a diferents accions per donar un impuls a un sector que ha patit durament la crisi. El 2008 hi havia 600 empreses donades d'alta a Girona i el 2016 la xifra es reduïa fins a les 293. Això ha deixat molta gent també sense feina. Si el 2008 estaven ocupats 6.126 treballadors en aquest sector, vuit anys després en són 1.857.

Aquest projecte, batejat amb el nom 'Construcció connectada', busca fer una sacsejada a un sector madur que s'ha de posar al dia, segons reconeix la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana. Entre les accions, es preveuen cursos de formació per a persones de baixa qualificació per tal que millorin la seva especialització. El projecte compta amb el suport de diferents agents i agrupacions del sector.