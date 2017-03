Gloria Gaynor i altres muses

Divendres 3 de març i la Sala Montsalvatge plena, com tocava. L’Auditori ens ha acostumat al llarg d’una dècada a estrelles internacionals, però no és cada dia que el trepitja una personalitat de l ’alçada estel·lar de Gloria Gaynor. Just abans de començar, un vídeo de «copiar i enganxar» il·lustrant «I Will Survive» gravat feia témer el pitjor. Però afortunadament no va passar. Al tercer tema, un medley encertat entre «I am what I am» i «Never can say goodbye», tothom ja estava rendit a la veu, al carisma i a la bona disposició de la gran ambaixadriu del soul-disco, un gènere eminentment novaiorquès.

Als 67 anys, Gaynor va evidenciar bona forma, tant física com vocalment, expressant-se en un castellà molt correcte. Les escasses vegades que va abandonar l’escenari, va deixar la platea en bones mans, ja que la banda sonava amb desimbolta, destacant l’histriònic i acrobàtic trompetista J onathan Arons, que fins i tot va cantar un cover de «Happy» de Pharell Williams. L’espectacle va resultar fluid i entretingut, amb una escaleta intel·ligent que integrava moltes versions («Killing me Softly», «Every Breath You Take»...), només encallant en un dispensable moment «karaoke» en què la lletra d’una cançó es projectava sobre una posta de sol new age. Tot es va compensar amb el grandiloqüent desplegament de « I Will Survive», ara de veritat, el hit que ocupa un preeminent lloc mitològic en el nostre imaginari col.lectiu.

El públic gironí gaudia visiblement, picant de mans i aixecant-se múltiples vegades per ballotejar (el que permet la sala). S’ha de dir, però, que amb l’oferta cultural que hi ha a la ciutat, no cal reservar-ho tot per les superstars que ocasionalment ens visiten: hi ha molts artistes («de proximitat», com ara és moda dir) capaços de comunicar hàbilment emocions a través de la seva música. És el cas de Namina, que el dissabte 4 va fer vibrar la sala Yeah, també a dins del Black Music. Superat el nerviosisme inicial, la guanyadora del Premi musical Magic Room 2014 va estar al seu millor nivell, comunicant amb els assistents amb humor, màgia i perspicàcia. La moianesa d’ascendència brasilera, ara acompanyada per una banda al complet, ens va ensenyar el seu costat més eclèctic i versàtil, concentrant el repertori en el seu segon disc «Ígnia», «editat fa quatre dies», com la mateixa va explicar, davant d’un públic tímid i que entrava en comptagotes.

Abans, la tarda de divendres, diferents biblioteques de la ciutat havien organitzat una sèrie d’interessantíssims concerts, als quals va assistir un públic reduït, pot ser també per la fluixa divulgació. A la Carles Rahola vam poder escoltar a Marta Pérez, més coneguda per ser una de les cantants de Les Anxovetes, però que és una excel·lent creadora de cançons delicades i commovedores. A la Salvador Allende, en canvi, hi havia en format reduït Lakaste, el projecte de Núria Castelló que recentment van guanyar el Premi Sona9 i aviat entraran en estudi per gravar el nou disc. Hi ha promeses de futur.