El Govern invertirà 27 milions per ampliar la incineradora de Campdorà

Les obres de modernització de la incineradora de Campdorà, que tenen un pressupost global de 27,3 milions d'euros i seran finançades per l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat, estaran enllestides el 2020. Alguns treballs ja han començat a finals del 2016, però el gruix de la primera fase del projecte, per reformar la incineradora –que dóna servei a l'àrea urbana de Girona– es farà al llarg del 2017. Aquestes obres, amb un pressupost de 6,6 milions, serviran per posar al dia les instal·lacions abans d'iniciar la segona fase, que permetrà incrementar el volum de deixalles que es cremen i augmentar el rendiment energètic i el respecte al medi ambient.

El director tècnic de la incineradora, Jordi Bardagí, ha recordat que la planta de Campdorà, que ja té més de 30 anys, va quedar obsoleta per falta d'inversions. L'any 2000 estava previst enderrocar-la perquè s'havia de construir un gran complex de tractament de residus. "Com que la planta havia d'anar a terra, es van deixar de fer les inversions necessàries, i quan es va descartar el projecte del nou complex s'havien deixat de fer les actualitzacions", ha explicat. La planta gestiona actualment entre 30.000 i 36.000 tones de residus anuals.