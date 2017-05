'Guíxols flors' obrirà al públic els jardins del monestir de Sant Feliu

El certamen Guíxols Flors permetrà que el gran públic visiti aquest cap de setmana, per primer cop, els jardins del Monestir de Sant Feliu, en mans privades des de fa dos segles i adquirits recentment pel consistori. Aquests terrenys i la Casa Blasco ocupen prop de 5.000 metres quadrats a tocar del Monestir. Entre els elements recuperats per a l'ús públic hi ha la muralla del segle XVIII, una torre, antics horts, un recorregut de passeig i la pròpia casa modernista, de 320 metres quadrats i catalogada com a edifici d’interès local.

Durant l'exposició floral, els jardins estara oberts d'11 a 20 hores tant el dissabte 6 com el diumenge 7. A més de visitar els jardins serà possible recórrer la casa Blasco. Dissabte, Haydn Trio i Ensemble de flautes oferiran un concert a les 12.30 i més tard hi haurà píndoles de Teatre a l’entorn del Monestir (21 hores) i actuarà Luis González Trio (22 hores).

Diumenge a la tarda es faran dos microconcerts als jardins. Clica’m, un quintet de corda que interpra cançons modernes amb arranjaments i versions pròpies, actuarà a les 17 hores i Ennuk, un quartet de veus femenines que s’acompanyen amb ukeleles versionant temes pops actuals, ho farà a les 19 hores.