Ibercamera a Girona: 10 anys amb 10 concerts

De manera gradual però ferma, la temporada musical d’Ibercamera s’ha anat instal·lant en la vida cultural gironina i en l’imaginari dels seus melòmans. La desena temporada tindrà lloc del gener al juny del 2017 a les dues sales de l’Auditori gironí i, per arrodonir-ho, seran precisament deu els concerts del cicle. El nombre també és susceptible d’aplicar-se a la qualitat de la programació, amb noms de gran volada, com ara l’indiscutible Valeri Guérguiev, comandant la seva orquestra del Teatre Mariïnski en la cita inaugural. El segon concert serà dedicat a la memòria del gran director hongarès Zoltán Kocsis, recentment desaparegut.

Compositors poc interpretats

Per l’envergadura dels noms que proposa, és un complement vitamínic a la programació del mateix Auditori. Aquest any, a més, la temporada d’Ibercamera destaca igualment per la varietat de la programació, que engloba des de Bach fins a irrenunciables compositors del segle XX, malauradament poc executats en directe, com Alban Berg, Igor Stravinsky o György Ligeti.

I per marcar de manera expressa l’aposta per l’excel·lència, el primer concert, el 29 de gener, corre a càrrec de l’Orquestra del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, amb el seu director titular, Valeri Guérguiev. Serà la quarta vegada que ens visita, però no per això s’ha de menystenir, ja que es tracta, potser amb Simon Rattle, del mestre més reputat d’aquest principi de segle. El programa serà 100% rus, amb obres de Liàdov, Rakhmàninov i Rimski-Kórsakov, i el meteòric pianista Serguei Redkin, de 25 anys.

Un fet trist altera el cicle, ja que el 19 de febrer la Filharmònica Nacional d’Hongria no podrà comptar, com estava previst, amb el seu històric director, el també pianista Zoltán Kocsis, mort al novembre, als 64 anys. Les partitures de Mozart i Haydn sonaran així en honor seu, entre les quals el concert per a trompeta d’aquest últim, que tindrà com a solista Mireia Farrés, una jove intèrpret catalana en clara ascendència.

La primavera s’estrena a Girona

Hi ha dues cites simfòniques més: el 27 de maig, amb la prestigiada orquestra de Ràdio Frankfurt, sota la batuta del colombià Andrés Orozco-Estrada, amb la interpretació de Beethoven i la Consagració de la primavera de Stravinsky, que sonarà per primera vegada a Girona, més d’un segle després del seu polèmic debut a París. Abans, el 20 d’abril, novament sota el signe rus, Vladimir Fedosseiev capitaneja la Simfònica Txaikovski, que presenta dos dels pentagrames més cèlebres del compositor epònim, la suite El trencanous i l’indefectible Concert per a piano núm. 1. La solista, ja coneguda en aquestes comarques, serà la moscovita Varvara, que també repetirà a la Sala de Cambra, compartint escenari amb el violoncel·lista Pau Codina, el 2 d’abril. Amb tots dos es podrà viatjar a través de Bach, Schubert i Xostakóvitx.

Dels recitals de format cambrístic també cal destacar, el 30 d’abril, l’esperada sessió d’Alba Ventura, amb decisives sonates de Beethoven ( Clar de lluna, La tempesta i l’ Appassionata ), i estudis més que recomanables de Ligeti, autor fonamental de la segona meitat del segle XX. Finalment, una selecció de les suites de Bach, amb l’arc i violoncel d’Arnau Tomàs. Serà l’11 de juny i tancarà aquesta prometedora sèrie de deu concerts.