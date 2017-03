Ibercamera: Trio amb brio

La sala de cambra sol acollir els recitals de més petit format de la temporada, però aquesta vegada era clar que el talent dels germans Abel (violí) i Arnau Tomàs (violoncel) i la pianista sudcoreana Hyo Sun Lim es mereixia un auditori més gran. A més, dins del registre cambrístic, el format de trio tampoc és el predominant, per tant era una bona ocasió per arribar a un públic més ampli.

La vetllada de diumenge va tenir un caire programàtic, ja que d’alguna manera s’intentava exposar l’evolució del trio, precisament amb una tríade de compositors que van viure i morir a Viena, indiscutible epicentre de la creació musical fins a la Primera Guerra Mundial. A més, el concert seguia un ordre cronològic, que també va funcionar com un creixent exponencial a nivell estètic.

Primer, de Mozart, el Divertiment en si bemoll major (de 1776), amb l’habitual bonhomia del compositor salzburgués, que també, no obstant, és profund i complex. Tot i que el piano i el violí predominen, deixant el violoncel en segon pla, destacava l’Adagio melancòlic, quasi romàntic. Preparava per tant la segona peça, el Trio en do menor de Beethoven, escrit només dues dècades després, més passional i envolvent, i amb el cello més participatiu. Però justament, el que més sobresurt és la progressió i no la ruptura, entre Mozart i Beethoven.

Aleshores ja havia quedat palesa la sintonia, fins i tot, simbiosi, entre els tres intèrprets, però l’execució finíssima, tota una delicatessen, del Trio en si major de Brahms va imprimir segurament una impressió durable en els espectadors més atents. Obra medul·lar, formalment perfecte i melòdicament fluida, quasi paisatgística, amb un crescendo expansiu i expressiu, és una composició ja de finals del segle (1889) i de fet, anticipa certa flaire impressionista.

Tot i la irreverència d’alguns estossecs, els músics no van dubtar a regalar un bis, i difícilment podria haver-hi millor tria: el deliciós Andante con moto del Trio nº 2 de Schubert, tan cèlebre com a fonamental pel seu tarannà suggestiu i imagètic -no per casualitat usat en bandes sonores de tantes pel·lícules.

