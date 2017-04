Ibercamera: La conjunció romàntica

El violoncel·lista barceloní Pau Codina i la pianista moscovita Varvara van tornar a unir esforços amb els seus instruments i el seus destacats talents. La conjugació guanya particular força i expressió amb el repertori del romanticisme, com vam poder testimoniar el públic aquest diumenge 2 d’abril a la Sala de Cambra de l’ Auditori de Girona.

El violoncel i el piano es complementen d’un forma singular i categòrica. Tots dos instruments tenen una amplia paleta d’octaves, però timbres i formes de tocar molt diverses. El piano permet més amplitud i precisió, mentre el ‘cello’ és més incisiu. Cal, també, és cert, grans intèrprets, i els vam tenir: Pau Codina és un dels grans violoncel·listes catalans de l’última generació i Varvara Nepomnyashchaya un dels seus equivalents pianístics, tot i que ja sabem que Rússia mai no deixa de produir grans colossos.

A més, el programa semblava orientat a persuadir-nos que la combinació supera l’aïllament de cada instrument, ja que a l’inici vam sentir J.S. Bach tocat per tots dos, però per separat. Va començar Codina, amb la Suite nº2, amb una interpretació en crescendo, amb un punt d’emoció que semblava continguda. Fa uns mesos l’havíem escoltat a Casa de Cultura, més solt, tot i que en realitat el problema potser era fenomenològic: l’acústica de la sala 2 de l’Auditori és molt més freda o seca i un instrument sol es queda més desprotegit. De fet, Varvara va tenir el mateix handicap amb la Fantasia Cromàtica, una peça cerebral, veritable exercici d’estil contrapuntístic, quasi matemàtic. Bach, òbviament, és intocable, però l’opció en ambdós casos pel re menor no responia al caliu d’un amè capvespre primaveral.

El programa també cobria tres segles i del XVIII anem directament al XX, concretament a Dmitri Xostakóvitx. Immediatament, des dels primers compassos de la seva Sonata per a violoncel i piano op. 40 tot ha millorat substantivament amb la conjunció. Fins i tot perquè l’execució va ser fluïda i ascendent, amb els dos músics contagiant-se d’entusiasme fins al final vívid i vibrant. La peça, completa, extraordinària i dificilíssima, destil·la una orgànica clarament tardo-romàntica, sensible, poètica, de trams melancòlics, però amb alguns enclavaments dissonants i retocs de cabaret burlesc. És una d’aquestes obres que consoliden Xostakóvitx com un dels més grans compositors del segle passat – un segle complex i plural, amb moltes escoles nacionals i molts ‘outsiders’, que toca conèixer més a fons; és a dir, programar més.

Per la segona part s’esperava a Schubert, però al final ens va visitar Frédéric Chopin, també un dels grans mestres del romanticisme, amb la Sonata op. 65, l’última composició que va publicar en vida el compositor franco-polonès, que no va arribar als 40 anys d’edat. Una peça distingida i elegíaca, amb aires de saló però també amb alguna densitat pro-simfònica. Els dos músics venien llençats i per això l’acompliment va seguir enèrgic, intens, palpitant, remarcant el caire generalment convuls, impetuós i cor-revolucionat de la partitura, excepte pel tercer moviment, més melòdic i tendre i que, justament, es va repetir al bis. Es tracta d’una música propícia a tràvelings cinematogràfics bifocals, ja que els dos instruments mantenen cert pla autonòmic, i per tant evocador, un respecte a l’altre.

La Temporada Ibercamera a Girona prosseguirà el 23 d’abril, amb l’ Orquestra Simfònica Txaikovski, que, naturalment, ens delectarà amb obres irrenunciables del compositor rus més popular de tots els temps.