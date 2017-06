Ibercamera: la fi és només un nou principi

Aquest diumenge, 11 de juny, les 'Sonates' de Beethoven tancaven a l’ Auditori de Girona l’esplèndida temporada Ibercamera d’enguany, tocades magistralment per les mans combinades del violoncel·lista Arnau Tomàs i del pianista Kennedy Moretti. Repetiran al juliol, a Cervià de Ter.

El violoncel·lista barceloní va canviar de plans i en lloc de les anhelades 'Suites' de Bach, al final vam tenir 'Sonates' de Beethoven, compartides amb el pianista brasiler Kennedy Moretti, professor de l’Esmuc de Barcelona. Donem per suposat que per a la majoria dels aficionats al món de la clàssica haver de canviar Bach per Beethoven no constitueix cap contratemps significatiu. I, d'altra banda, al violoncel no li queda gens malament l’acompanyament del piano, ja que mentre les tecles van traçant els cements harmònics, el cordòfon es pot desprendre molt més en els espais aeris de la fantasia i de la llibertat expressiva. És precisament el que vam tenir el privilegi d’escoltar.

Començaven amb ‘ 12 variacions sobre un tema de Händel’, no un tema qualsevol, sinó la celebèrrima ‘Canticorum jubilo’, segurament una de les peces corals més cantades a tot el món, per la seva flexibilitat mel·líflua i el caràcter triomfal. Encara marcades per certa vigència del classicisme vienès, aquestes variacions beethovenianes s’allunyen ràpidament del cànon barroc, i volen inspiradament segons el vent de la imaginació. La música no ha de ser rigorosament ‘seriosa’ per ser profunda o intensa i l’atmosfera fi de temporada era de celebració distesa – en to allegretto, com ja assenyala la partitura.

Completaven el programa la 'Sonata núm. 2' i la 'Sonata núm. 5' per a 'cello' i piano. La primera (de 1796), tot i l’arrencada més austera, evoluciona cap a un caràcter lúdic, jocós i sucós, poc usual per una obra en to menor. I malgrat la reminiscència mozartiana, queda palès que Beethoven cercava pretextos per ‘fugar-se’ del classicisme vers nous llenguatges més aptes al nou segle (el XIX) que ell va assumir com a seva la missió d’inaugurar. Per tant, el recorregut també és a la vegada d’afirmació personal i d’originalitat a què aspira el geni. Aquesta recerca, afortunadament per a nosaltres, recau en l’exploració de les virtualitats de l’instrument, al qual Arnau Tomàs va respondre amb enginy i serenor: delicat i segur, amb una precisió ‘puntillista’, evitant arravataments i controlant el ‘glissando’.

Respecte a la 'Sonata núm. 5', escrita dues dècades més tard, s’afigura més madura i elegant, i es nota justament més robust el nou llenguatge que el compositor de Bonn cercava, saldat amb jocs rítmics i de volumetria, assertius, particularment en els dos primers moviments, més propensos a la melancolia i al ‘sentimento d’affetto’, com escriu el mateix autor. Un cert toc contrapuntístic bachià en el tercer segment atenua la voluta del romanticisme, i també permet entreveure la bona sintonia i sincronia amb el pianista de São Paulo, que, per descomptat, també va estar a l'altura.

També una 'Sonata núm. 5', però d'Antonio Vivaldi, en concret el ‘Largo’, va ser l’opció per al bis. Ajustada, ja que més Beethoven seria redundant. La peça és lenta i evocadora i el mateix Arnau Tomàs va advertir l’ús cinematogràfic que va rebre, de Stanley Kubrick i d'altres. La història del setè art no hauria sigut la mateixa sense aquesta fructífera relació amb la música.

I la fi no deixa de ser presagi d’un nou principi, ja que durant l’estiu Ibercamera seguirà present a les comarques gironines amb el Festival de Cervià de Ter que serà inaugurat -precisament- pels mateixos intèrprets de la cita d’ahir, Tomàs i Moretti. Serà el dia 22 de juliol al monestir romànic.