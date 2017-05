Ibercamera: les tecles juguen i guanyen

De tot el cicle Ibercamera d’enguany, el recital de piano d ’Alba Ventura era, per programa, un dels més esperats. La pianista barcelonina no va decebre. L’últim dia d’aquest abril ciclotímic i a la Sala de Cambra de l’Auditori la vetllada ens disposava un triple privilegi: els dos compositors i la mateixa pianista. En realitat, l’alineació combinava sendes sonates de Beethoven i peces del genial Gyorgi Ligeti, defensablement el compositor de la segona meitat del segle XX que més atenció ha prestat a l’instrument de tecles (si excloem, naturalment, els minimalistes). A més, teníem la possibilitat d’escoltar-los per intermedi d’una intèrpret amb reconeguda sensibilitat.

Beethoven és primordialment lloat per la faceta de simfonista, però la seva facturació pianística és d’indeleble envergadura. El de Bonn va ser el primer dels grans músics que va desafiar l’Estètica de Kant, segons el qual el sublim nomes es pot donar en fenòmens de la naturalesa. La intel·ligent resposta del mestre va ser modelar les composicions en funció precisament de la natura, com palesen els títols ' Clar de Lluna i ' La Tempesta', que van ocupar la primera part del recital.

Es tracten de dos obres que fa part del nostre imaginari col·lectiu i la recepció no va ser unànime per part dels espectadors, com vam poder acarar durant la pausa. Alba potser va començar amb certa timidesa o contenció expressiva, controlant en pla picat la passió i imprimint a les peces un cert caire platònic o introspectiu que no veiem gens desfasat. De totes maneres, l’execució va anar clarament en creixement, marcada a vegades per unes cadències rítmiques molt personals, mentre d’altres vam poder veure a la pianista absorta, abduïda, a punt de vertigen.

El segon període va arrancar igni, amb dos petits estudis de Ligeti, els dos francament mel·liflus, però amb les típiques modulacions incisives i repentistes (que Stanley Kubrick, un dels directors de cine musicalment més instruïts, va saber rescatar per algunes de les seves fites) i que la teclista va saber jugar amb plenitud. Esperem, sincerament, que l’any que ve el compositor hongarès tinguin dret a més minutatge, que s’ho mereix – i nosaltres també.

Finalment, tornant a Beethoven, Ventura es va llançar a l’aventura de la sonata ' Appassionata', partitura convulsa com indica el nom, en moviments espirals, i que va reclamar una interpretació entregada, particularment enèrgica en els segments finals. Pel bis, un deliciós estudi del rus Aleksandr Scriabin, un altre compositor que es mereix més ‘airplay’ en els programes dels concerts.

Passat l’equador, el cicle d’Ibercamera té la seva propera cita el 27 de maig amb el debut a la ciutat de la ' Consagració de la Primavera' de Stravinski, a mans de l’ Orquestra de la Ràdio de Frankfurt. Abans, però, el mateix Auditori programa a Mark Padmore i Paul Lewis amb la seva prestació del ' Winterreise' de Schubert, el dia 7, mentre que el 10 les tecles continuaran tocant i guanyant, amb l’espectacle ' Bach 4 Piano', en el qual participaran alumnes i professors del Conservatori de Girona, que està celebrant els seus 75 anys.