Josep Vilaplana: “Només que hi hagi un sol metge que faci xerrades antivacunació ja és preocupant”

No són bons temps per a la professió mèdica, assegura el president del Col·legi de Metges de Girona i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Josep Vilaplana. El sistema sanitari pateix persistents retallades pressupostàries des de fa anys, però, segons Vilapalana, el nivell d’excel·lència es manté intacte gràcies, en gran mesura, a l’esforç dels professionals, malgrat que són els més mal pagats de la Unió Europea. Al desànim per les condicions en què han de treballar els metges, amb sales d’espera plenes a vessar, s’hi afegeix la manca de concreció de la Generalitat davant una demanda unànime dels metges gironins: la construcció d’un nou hospital que substitueixi el vell Hospital Josep Trueta.

El Col·legi considera urgent la construcció d’un nou Trueta, però als pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent no hi figura aquest projecte.

Nosaltres continuarem insistint, perquè és imprescindible i tenim pressa perquè es faci. El Col·legi ja s’ha posicionat i ha recollit les demandes dels professionals col·legiats i dels 27 caps de servei de l’actual Josep Trueta de Girona, que fa un any van demanar un nou hospital.

Un nou hospital que voleu a Salt, al costat de l’Hospital Santa Caterina. Per què no a la zona on hi ha ara el Trueta?

Valorem que l’Ajuntament de Girona hagi cedit uns terrenys a Domeny, prop d’on hi ha l’actual Josep Trueta, però pensem que cal fer-lo al costat del de Salt, perquè la demarcació de Girona necessita un gran centre hospitalari amb una massa crítica potent i que aglutini tots els esforços. Té poc sentit fer un hospital mitjà a pocs quilòmetres del que hi ha a Salt. El que ens cal és un únic centre, i potent. Això ajudaria a retenir talent.

Actualment costa retenir-lo?

No és senzill amb la competència de Barcelona a pocs quilòmetres. Costa retenir investigadors i fins i tot especialistes per a l’assistència. El fenomen que es troben alguns hospitals comarcals respecte de Girona també ens el trobem al Trueta respecte de Barcelona. Si a Girona tinguéssim un gran centre hospitalari de referència, aquesta fuga no es produiria.

Què proposa el Col·legi per a l’edifici del Trueta si es fa un nou hospital?

Seria bo utilitzar-lo com un centre d’excel·lència d’atenció sociosanitària. La gent gran és un grup de població que creix i calen equipaments i recursos per dedicar-li una bona atenció.

Com viuen els metges gironins les retallades en sanitat?

Ens han afectat molt, amb un augment de la càrrega assistencial i en les remuneracions. Ho patim perquè els metges veiem què passa a la resta d’Europa, en països com França, Anglaterra i Portugal, i ens adonem que les nostres remuneracions són les més baixes de la UE. I totes les dades demostren que el nivell d’excel·lència del nostre sistema és dels més alts, en gran mesura per l’esforç de tots els professionals, per això les baixes remuneracions les veiem com una falta de reconeixement a la tasca que fem.

La qualitat assistencial i l’excel·lència es mantenen, però l’usuari es queixa de la massificació i les llistes d’espera.

És cert que hi ha la percepció entre els usuaris que la qualitat ha disminuït, tot i que, com he dit, les dades demostren que la nostra sanitat està a nivells top de tot el món. Però el pacient percep massificació i les seves queixes ens arriben als professionals, que som l’espigó on arriben totes les onades i hem de bregar cada dia amb agendes saturades i sales d’espera plenes. Voldríem dedicar més temps als pacients, perquè és millor estar deu minuts parlant amb el malalt que destinar-hi només cinc minuts i començar a demanar proves o derivacions a especialistes. És millor per al pacient i per a la sostenibilitat del sistema sanitari.

El Col·legi de Metges de Girona ha obert expedient a un metge que feia xerrades contra la vacunació. ¿S’ha pres alguna mesura sancionadora?

Hem acabat la fase informativa de l’expedient i ara hem de citar el metge perquè ens doni la seva versió. Llavors prendrem les mesures oportunes.

¿S’han detectat altres casos de metges contraris a la vacunació?

No. Però que en detectem un de sol ja ens preocupa. El cas del nen d’Olot que va morir de diftèria en no estar vacunat ens va fer obrir els ulls, tot i que a Catalunya els índexs de vacunació són del 92%. Des del Col·legi advertim que els metges que desaconsellen la vacunació estan vulnerant el codi deontològic de la professió. I insistim que la vacunació és segura, els efectes secundaris són molt lleus i la relació benefici-risc és molt alta.

¿La postura del Col·legi respecte de l’homeopatia és la mateixa?

Sí. Per a nosaltres no té cap evidència científica. Creiem que no es pot recomanar perquè és la manera més sofisticada de no donar res.

Un 22% dels metges que exerceixen a Girona són estrangers. ¿No surten prou metges de les facultats?

És un percentatge alt. En el termini d’uns deu anys es jubilaran més del 25% dels metges a Girona i dubtem que hi hagi prou relleu generacional. Sembla que hauran sortit prou estudiants de les facultats, però molts aniran a l’estranger i d’altres faran recerca. A més, la feminització de la professió (més del 50% són dones) obliga a disposar de professionals per suplir permisos de maternitat.

¿Cal un millor sistema d’homologació dels títols als metges estrangers?

Sí. Hi ha d’haver una convalidació de matèries de la carrera, però també de l’especialitat. En aquests moments, per exercir a Catalunya cal tenir una especialitat mèdica. Això hem de mirar-ho més. En el tercer Congrés de la Professió Mèdica s’ha demanat ja un sistema de recertificació que obligui tots els metges (els d’aquí i els que vénen de fora) a sotmetre’s periòdicament a un sistema que acrediti per seguir exercint.