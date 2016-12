La Jonquera i el Portús: paisatge després de la batuda

Tres setmanes després del macrooperatiu policial que va fer que es tanquessin una quarantena de botigues a la Jonquera i al barri del Portús, tant l’Ajuntament com els comerciants i la policia esperen que sigui un punt d’inflexió en la venda de productes falsificats. “D’operacions policials contra la roba falsificada se n’havien fet moltes, però el fet que ara no es limiti només als productes sinó que hi hagi entrat el ministeri d’Hisenda i que es parli de blanqueig de capitals i de crim organitzat canvia les coses”, opina l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez. “Crec que aquesta vegada les botigues que venien material falsificat estaran força més temps tancades. Això que passava fins ara, que els retiraven el material i al cap de dos dies tornaven a estar obertes, ja no s’ha repetit i esperem que les tinguin tancades almenys dos anys”, diu Bruno Comas, president de l’Associació de Comerciants del Portús i propietari de diverses botigues.

Dos anys és el temps que el Cos Nacional de Policia (CNP) ha sol·licitat al jutjat que es mantinguin tancats aquests negocis mentre continuen les investigacions policials. “Fins ara no havíem aconseguit mai que un jutjat tanqués les botigues, és el primer cop”, explica Mónica Dopico, inspectora en cap de la secció de propietat intel·lectual i industrial de la unitat de delinqüència especialitzada i violenta (UDEV) del CNP. “Dos anys és el que hem demanat, entre altres mesures cautelars. Espero que no puguin tornar a obrir i que es retirin les llicències a aquestes persones. I si reobren que sigui per vendre productes legals, com tothom”, afegeix Dopico.

Petició dels comerciants

“Hem fet un treball molt seriós per poder donar una bona resposta als comerciants, que feia temps que ens la demanaven -continua Dopico-. Han sigut tres anys d’investigacions amb gairebé 400 funcionaris del CNP”. “En els últims vuit anys van proliferar els comerços d’aquest tipus i no és el que nosaltres volem. La Jonquera sempre ha sigut una vila comercial però de qualitat. Hi havia una queixa constant dels comerciants per competència deslleial”, diu l’alcaldessa. “Aquí la gent ve amb 300 euros a la butxaca per comprar tabac, alcohol i roba. Si es gasta els calers en aquestes botigues, no ens ho compra a les que sí que paguem els corresponents impostos”, afirma Comas. “És que era molt descarat. Fins i tot agafaven els clients per fer-los entrar a les seves botigues”, diu Joan Bella, regidor de Comerç de l’Ajuntament de la Jonquera i també comerciant al Portús.

Fa uns quatre anys, l’alcaldessa, dos regidors i la presidenta de l’Associació de Comerciants de la Jonquera van anar a un congrés a les Canàries sobre falsificació. “Allà vam contactar amb la UDEV del CNP, que ja coneixia el cas de la Jonquera, i amb ANDEMA, l’Associació Nacional de Defensa de la Marca. Des d’aleshores col·laborem plegats per combatre aquests comerços -explica Martínez-. Amb ANDEMA estem treballant per fer una ordenança que ens permeti denegar l’ocupació de via pública per a aquest tipus de productes”.

Lloguers desorbitats

Un secret a veus tant a la Jonquera com al Portús són els elevadíssims lloguers que pagaven fins ara aquestes botigues. A la Jonquera, de 3.000 a 6.000 euros mensuals, i al Portús arribaven als 8.000 i 10.000 euros. “Al carrer principal del Portús hi ha un local 30 metres quadrats pel qual es paguen 16.000 euros al mes”, afirma Comas. Però, ¿tant de benefici dóna la venda de productes falsificats? Alguns botiguers, que prefereixen mantenir-se en l’anonimat, hi afegeixen el tràfic d’estupefaents. Però en les batudes policials no se n’han trobat, als comerços. “No són tan imprudents. Contacten amb els compradors allà o al carrer i fan els tractes en un altre lloc”, diu un botiguer, que afegeix que a partir de la batuda s’està sabent que molts llogaters pagaven una part en negre als propietaris.

“Jo no sé si és venda de droga, blanqueig de diners o què. El que està clar és que els que passem diàriament per davant d’aquestes botigues, sobretot a les de la Jonquera, no veiem que hi hagi gaires clients, precisament. Per pagar aquests lloguers, més els salaris, més la seguretat social, sembla difícil que en tinguin prou amb el que poden vendre -opina l’alcaldessa-. Sembla un indici que es dediquen a altres coses a banda de la venda de roba i de productes falsificats”.

“Seguim investigant, estem analitzant documentació, però calculem que han blanquejat uns nou milions d’euros obtinguts amb la venda de productes falsos utilitzant empreses fictícies que gestionaven amb l’ajuda de testaferros”, diu la inspectora Dopico. Segons les investigacions policials, hi havia tres grups, un d’israelians i dos de magrebins, que actuaven de forma coordinada i amb una estructura atípica, sense un líder clar.

Llei massa permissiva

“El problema és de la gent que hi va a comprar i del Govern, perquè la llei és tova”, diu Rosalia Batlle, la comerciant més veterana del Portús. Coneguda com a Lili, als seus 90 anys encara s’entreté a estones donant un cop de mà a la filla, que és qui regenta la botiga. “No tinguis pas por que es posi cap botiga d’aquestes a l’altre costat de carrer [passada la frontera]. A França és un delicte penal i anirien a la presó”, diu Anna Falgueras, una altra comerciant.

Ara bé, potser pel fet que venen productes diferents, que no els feien competència directa, ni a Batlle ni a Falgueras els molestava la botiga de productes falsificats que hi havia just entremig de les seves. “Eren molt amables i si veien que arribava una càrrega de material, fins i tot et donaven un cop de mà”, diu Falgueras. “A nosaltres no ens feien nosa, més aviat ens feien companyia. Fa un parell de dissabtes van venir 50 autocars i molts francesos van quedar fumuts, perquè són els clients que van a aquesta mena de botigues”, explica Batlle.

En referència als dos anys que l’Ajuntament de la Jonquera i l’Associació de Comerciants esperen que es mantiguin tancades aquestes botigues, Falgueras no ho veu gaire clar. “Dos anys és molt de temps, i es tracta de locals molt ben situats. Crec que el que passarà és que tornaran a obrir amb roba legal, com nosaltres, i que els preus de lloguer tan exagerats que han estat pagant fins ara baixaran molt”.

Les falsificacions mouen més diners que la droga

La investigació culminada pel macrooperatiu policial del 29 de novembre ha sigut la més important feta fins ara a l’estat espanyol contra el delicte de la propietat industrial i el blanqueig de capital. Es van detenir 71 persones, tres de les quals continuen empresonades; es van comissar gairebé 265.000 productes en 41 escorcolls a comerços, magatzems i naus, que es calcula que haurien tingut un valor al mercat de més de 8 milions d’euros. També es van bloquejar 150 comptes bancaris, 8 immobles i 30 vehicles d’alta gamma.

En l’operatiu, coordinat per l’Europol, també hi van participar agents de la policia portuguesa. Chris Vansteenkiste, de l’Europol, va assenyalar que la quantitat de diners procedents de les falsificacions és, sovint, “més elevada que el volum que mou el tràfic de droga”. Segons la seva opinió, aquesta operació va servir per desmantellar un dels principals punts negres de distribució de material falsificat d’Europa. “Hem demostrat als criminals que treballem de forma organitzada”, va dir.