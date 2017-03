Jornada per potenciar l’esport femení amb més d’un miler de participants

Més d’un miler de persones participaran en la cinquena Jornada de l’Esport Femení, que amb el lema “Fes un pas per l’esport” es farà aquest diumenge en quatre espais de la ciutat de Girona. La llera del riu Onyar, i les places Catalunya, Calvet i Rubalcaba i Salvador Espriu seran els escenaris d’una jornada en què es practicaran 19 disciplines esportives, entre les quals aquest any s’incorporen els escacs, el pàdel surf i el jiu-jitsu. Aquests esports s’afegeixen als ja presents en les edicions anteriors i a activitats paral·leles com entrenaments d’alta intensitat, tornejos o exhibicions.

Els objectius de la jornada són diversos: potenciar la pràctica de totes les disciplines esportives i crear espais de visualització i d’iniciació; trencar estereotips sobre algunes disciplines que són considerades no femenines ; subratllar la importància de la pràctica de l’esport com un espai de transmissió de valors individuals i col·lectius, i reflexionar sobre els beneficis de la pràctica esportiva, els hàbits alimentaris i la qualitat de vida. També es donaran a conèixer esportistes destacades perquè es converteixin en referents per a altres practicants d’esport.

Evolució de l’esport femení

La jornada forma part dels actes de celebració del Dia Internacional de les Dones, com també la Jornada Dona i Esport a Girona, que es farà demà a la sala Carles Rahola de la seu de la Generalitat a Girona. En l’acte s’analitzarà l’evolució de participació femenina als Jocs Olímpics des del 1929 fins a l’actualitat, i també es repassaran les dades referents a la pràctica esportiva federada de les dones a Catalunya. L’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat organitzen aquests actes.