Josep Carner finalment

IMAGINEM PER UN MOMENT que durant l’últim quart de segle no s’haguessin reeditat ni un sol cop el Hamle t o El Quixot. Per fer-nos una idea de la nostra cultura, l’última edició de Poesia de Carner és de fa 25 anys.

Per sort, ara ha sortit aquest primer volum de l’ Edició crítica de l’obra de Josep Carner, una edició de Jaume Coll dels primers 11 llibres del millor escriptor català. Són mil pàgines de versos rutilants, amb l’aparell crític que mereixen.

Vull avisar de la importància d’un llibre que hauríem hagut de rebre dempeus. Carner va recollir i aixecar fins al cim la tradició literària catalana, la imaginació de Llull, l’erotisme i lletania de March, la metafísica de Verdaguer, el paisatge de Maragall, però, sobretot, Carner va destil·lar l’herència del coneixement dels catalans, la nostra aportació. Va carregar l’idioma d’una saviesa serena i humil, consol d’aquests “infants de cor poruc” que som els catalans, en les seves paraules.

En uns moments que ens estem descobrint a nosaltres mateixos les virtuts i les mesquineses, més enllà de la festa imaginativa que és cada vers, la lectura de Carner és molt adient. Els vuit últims poemes d’un llibre tan essencial com Bella terra, bella gent semblen escrits expressament per a aquests anys.

El dia que “amb honrament puguin seure a la taula / pobles avui sense dret ni paraula”, podrem anar a Carner com a un banc de llavors per saber què volen dir de veritat paraules tan fondes com casa, arbre, font, nit, vent, fum, raïm o rosa. La pedra de toc és l’idioma, que Carner va netejar i redefinir. Amb ell, l’idioma s’ha precisat i aprofundit. Que ningú s’enganyi, doncs, perquè quan Carner escriu “Déu nos do la gosadia / de la sang independent” vol dir que, independents o no, si ens deixem perdre l’idioma, haurem perdut la nostra més profunda llibertat. Com va afegir després, “Sempre fou, en alt afany, / lloc difícil una pàtria”.

I si no hi ha la independència, Carner ja va dir d’ell mateix que no es veia “torturat per enlloc”. La reflexió última de tota la seva obra és sobre la melangia pel que encara no ha sigut ni podrà ser, perquè és un ideal, i sobre l’essencialitat de l’ideal al cor de l’home. La pietat consoladora que va abocar-hi és comparable amb la de Mozart.

Als que no l’entenen, només els puc dir que sense Carner no hi ha cultura catalana. O t’agrada Carner, o no t’agrada Shakespeare. De fet, només amb ell em sento pròxim al que explicava la vídua d’Óssip Mandelstam: que, davant del seu marit, no es podia “mencionar en va res que estigués unit al nom de Puixkin”.