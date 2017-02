Jutgen el nomenament de càrrecs de confiança a l'Ajuntament de Girona durant el darrer mandat de Puigdemont

El recurs contra el nomenament de vuit càrrecs de confiança a l'Ajuntament de Girona ha arribat a judici aquest dimarts al jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona. La CUP demana la nul·litat de l'acord adoptat al ple extraordinari del 29 de juny del 2015, quan Carles Puigdemont era alcalde. Consideren que l'equip de govern municipal contractava assessors per fer feines tècniques, de gerència i de direcció, unes tasques que corresponen exclusivament a funcionaris que obtenen la feina d'acord amb "mèrits i professionalitat".

L' advocat de l'Ajuntament sosté que no es pot anul·lar l'acord impugnat perquè ja no té cap transcendència per l'aprovació posterior, el 23 de març del 2016, del nou cartipàs durant el mandat de Marta Madrenas.