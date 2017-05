L'ATA defensa que al Barri Vell de Girona hi ha un "volum equilibrat" d'apartaments turístics

L' Associació Turística d'Apartaments ( ATA) ha valorat la polèmica a l'entorn dels pisos turístics al Barri Vell de Girona. El seu president, Lluís Parera, assegura que existeix un "volum equilibrat" i que, amb les dades actuals, no creuen que calgui limitar-lo (al Barri Vell n'hi ha 256). També afirma que no tenen constància que els turistes que es decanten per aquest tipus d'allotjament generin ni queixes ni problemes.

Tanmateix, estenen la mà per trobar-se amb els veïns molestos per la proliferació d'aquests pisos turístics percanalitzar les seves inquietuds. Parera ha assegurat que " l'enemic a combatre" és l'apartament il·legal" i demana més pressió a l'administració. Recorda que des de l'associació poden tramitar totes les queixes i denúncies d'apartaments il·legals per tal que la Generalitat els acabi sancionant. El 40% de les places turístiques de la ciutat són apartaments.