L’ATA posa en marxa la primera borsa de treball especialitzada del sector a Girona

L’ Associació Turística d’Apartaments (ATA) i l’empresa de serveis ASISgrup han firmat un conveni per posar en marxa la primera borsa de treball específica per al sector dels apartaments i habitatges d’ús turístic de la demarcació de Girona. D’aquesta manera l’ATA podrà disposar d’una eina per tal de donar resposta a les necessitats dels seus associats en la recerca de personal qualificat. També facilitarà trobar el perfil més adient per a l’empresa i, si cal, dur a terme l’assessorament laboral del personal contractat.

A la borsa de treball s’hi podran apuntar totes les persones relacionades amb el sector dels apartaments i habitatges d’ús turístic que busquin feina, sense haver de recórrer a intermediaris: recepcionistes, personal de neteja i de manteniment.... Segons l’acord firmat, ASISgrup, empresa amb experiència en l’àmbit de la gestió, formació i selecció de personal laboral, gestionarà la borsa de treball a la qual s’hi podrà accedir a través del web de l’ATA. Estarà oberta a tots els establiments associats que se’n podran beneficiar del servei de forma gratuïta o amb preus especials si la selecció és més acurada.