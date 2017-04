L'Associació Turística d'Apartaments, indignada amb l'augment de la taxa

L’ Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) està indignada amb l’augment de la taxa turística acordat per la Generalitat només per als habitatges d’ús turístic, ja que el considera "injust i desproporcionat". Aquesta mesura, que va entrar en vigor l'1 d’abril, significa que a Catalunya els habitatges d’ús turístic passaran de pagar 0,45 euros per persona i nit a 0,90 euros, excepte a Barcelona, on la taxa s’apuja dels 0,65 euros als 2,25 euros.

L’entitat manté que aquesta mesura equipara el sector amb els hotels de quatre estrelles i vulnera el principi de proporcionalitat. “No és lògic que es faci pagar a una família que s’allotja en un apartament turístic com si ho fessin en un hotel de 4 estrelles o superior”, indiquen des de l’Associació. L’ATA recorda que la Generalitat es va comprometre a no tirar endavant la mesura sense haver-ho consensuat abans amb el sector, i això no ha estat així.

D'altra banda, l’ATA manté que la llei d’acompanyament dels pressupostos posa més pressió sobre les empreses que gestionen apartaments turístics, ja que les fa responsables solidàries en cas que el propietari no pagui la taxa turística que pertoca per cada habitatge. L’entitat creu que el Govern hauria de concentrar els esforços a lluitar contra la il·legalitat i no posar més bastons a les rodes al sector, i no descarta emprendre accions legals per rebatre el greuge que això li comporta dins el sector.