L'Audiència jutja un acusat d'abusar sexualment de la seva neboda néta d'11 anys a l'Escala

L' Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un home que s'enfronta a 11 anys de presó per abusar sexualment de la seva neboda néta en un apartament de L'Escala (Alt Empordà) la nit del 9 al 10 de març del 2013, quan la nena tenia 11 anys. La petita solia passar els caps de setmana amb aquests familiars. Segons la fiscalia, la víctima i el processat es van quedar mirant la televisió en un sofà llit i, quan la nena es va adormir, l'acusat li va començar a fer tocaments als genitals arribant a introduir-li un dit, fins que la nena es va despertar i va marxar espantada a dormir amb la seva tia àvia a una habitació.

L'acusat nega els fets i atribueix la denúncia a la mala relació que tenia amb la mare de la nena, que li devia diners. "Em denuncien per una tonteria, per una cosa que no he fet", ha declarat. La defensa demana l'absolució.