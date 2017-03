L’Espai Gironès organitzarà la seva primera Shopping Night el 31 de març

L’E spai Gironès tindrà la seva Shopping Night. Se celebrarà el proper divendres 31 de març i la temàtica d’aquesta primera edició serà l’època dels anys 80. Durant l’esdeveniment totes les botigues i establiments del centre comercial obriran les seves portes fins a la mitjanit i oferiran promocions especials i moltes sorpreses. A l’Espai Gironès es portaran a terme un gran nombre d’activitats: concursos, flashmobs, animació, cinema i música.

Les activitats de la primera Shopping Night començaran a les 18h amb la projecció, als cinemes Odeon i per un preu de 4 euros, de la pel.lícula 'La la Land'. A partir de les 19h totes les persones que visitin l’Espai Gironès seran obsequiades amb un braçalet fluor per anar en consonància amb la temàtica de l’esdeveniment. A partir de les 19h i fins les 22:45h es durà a terme el concurs “Vine dels 80’s” on s’escollirà el millor vestit d’aquella època. Per poder participar-hi caldrà anar vestit dels anys 80, i registrar-se al Punt d’Informació . Hi haurà tres premis diferents: una estada d’una nit per a dues persones al balneari Font Vella, de Sant Hilari Sacalm; dues entrades per al Centre Lúdic i Termal Magma, de Santa Coloma de Farners; i sis entrades per als cinemes Odeon.

A partir de les 19h s’activarà un altre concurs, en aquesta ocasió a través del Facebook del centre comercial. En el moment en que pels altaveus de l’Espai Gironès soni la música d’una sèrie mítica de la TV dels anys 80, els participants s’hauran de connectar al Facebook Live, on apareixerà la foto d’un premi i d’un punt de l’Espai. La primera persona que identifiqui la foto del lloc de l’Espai on hi haurà el premi i que s’hi presenti amb un tiquet de compra del dia de l’esdeveniment, d’un mínim de 30 euros, guanyarà el regal ( una Nintendo Clàssic Mini, Tocadiscs, Càmera instantània , un pack de sèries famoses de TV dels 80’s i dos vals de 16.638 pessetes -100 euros- per gastar a les botigues del centre comercial en un termini de dos mesos.

Tampoc no faltarà l’animació i la música. A partir les 21:30h, i durant més de dues hores, cinc actors de la companyia La Minúscula caracteritzats dels 80’s recorreran el centre oferint gags còmics i interactuaran amb el públic. Al mateix temps, un Dj punxarà música de l’època. A més, a partir de les 22h hi haurà el Flahmob dels 80’s “ Dirty Dancing” a càrrec de les escoles de ball Sibiem, de Salt i Udance, de Girona.